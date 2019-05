von unserer Sportredaktion

Fußball-Regionalliga, Frauen: Beide Teams trennen vor dem letzten Spieltag zwei Punkte. Ein richtiges Endspiel um den Verbleib in der Regionalliga – und das am letzten Spieltag. Dem Hegauer FV reicht ein Unentschieden, der FFC Wacker München braucht einen Sieg.

Vorsprung geschrumpft

Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV: „Zu Beginn der Rückrunde hätten wir das sofort unterschrieben, damals lagen wir neun Punkte hinter München. Durch die starke Aufholjagd in diesem Jahr konnten wir München überholen und lagen bis am vergangenen Wochenende sogar fünf Punkte vor ihnen.“ Durch die Niederlage der HFV-Elf in Frankfurt und den überraschenden 3:1-Sieg des FFC Wacker im oberbayerischen Derby gegen den FC Forstern – im Bayern-Pokal vor gut zwei Wochen ging der FC Forstern noch klar mit 4:0 als Sieger vom Platz – ist der Vorsprung des HFV auf Wacker München somit auf zwei Punkte geschrumpft. In der oberbayerischen Presse war dann diese Woche tatsächlich zu lesen: „Forstern-Frauen leisten gegen Wacker München kaum Gegenwehr.“ Beim Hegauer FV hat man es zur Kenntnis genommen. „Das hat schon einen faden Beigeschmack, München und Forstern liegen dreißig Kilometer auseinander, mehr sage ich dazu nicht“, so der Kommentar von Michael Rösch.

Zwei Matchbälle vergeben

Die HFV-Spielerinnen wollen die richtige Antwort auf dem Platz geben und den Klassenerhalt aus eigener Kraft klarmachen. Im Tennis würde man sagen, „zwei Match-Bälle wurden vergeben, der dritte muss passen“. Gegen Alberweiler führten die Hegauerinnen schon mit 3:0 und gaben durch das 3:3 noch zwei Punkte ab. Gegen Frankfurt gab es vergangenen Sonntag trotz hochkarätiger Chancen eine unnötige Niederlage. „Die Mannschaft wird sich am Ende selbst belohnen“, sagt HFV-Coach Gino Radice. „Wir müssen nur die Nerven in den Griff bekommen und versuchen, locker zu bleiben.“ Beim Hinspiel in München kassierten die Hegauerinnen durch ein spätes Gegentor eine unnötige 0:1-Niederlage und ließen eigene hochkarätige Chancen liegen.

Vor dem Abstiegs-Krimi empfängt das Verbandsliga-Team des Hegauer FV um 11.30 Uhr den PSV Freiburg. Heute spielen die B-Juniorinnen des Hegauer FV in der Oberliga um 16 Uhr zuhause gegen den TSV Frommern. (roe)