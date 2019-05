von SK

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – FC Auggen (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Nach der Niederlage in Kuppenheim ist für den FC 03 keine Welt zusammengebrochen, spielt er in dieser Saison doch immer im vorderen Drittel der Tabelle und hatte mit dem Abstieg nie etwas zu tun. Das ist sicher schon ein Erfolg für die jungen Mannschaft und dessen jungen Trainer Steffen Kautzmann. Sicher ist aber auch: Sie will sich weiter so erfolgreichen zeigen wie in der Vergangenheit.

Jetzt kommt der FC Auggen, der auch auf einem hervorragendem Tabellenplatz steht. Vor der Runde wurden die Gäste als nicht so stark eingeschätzt, ging doch der langjährige Trainer Enzo Minardi weg, der den Club ins südbadische Oberhaus brachte. Doch Marco Schneider gelang es, die Mannschaft auf dem Stand der vergangenen Jahre zu halten. Auggen lebt von geschlossener Teamleistung, nicht von Stars.

Trotz der Niederlage in Kuppenheim geht der Blick des FCR nach vorn, in den nächsten Wochen stehen einige wichtige Spiele an, und der FC 03 will am Ende der Saison wieder unter den besten Mannschaften stehen. Nach Auggen geht es am kommenden Freitag zum Derby nach Rielasingen, will der FC sicher weiter in der Spitze halten, sollte etwas mitgenommen werden. Das Hinspiel gewann der FCR mit 2:1. Schaut man auf die Statistik, so steht es nach fünf Begegnungen 3:2 für Auggen, Radolfzell gewann immer in Auggen und Auggen immer in Radolfzell.

Also sind die Gäste nicht der Lieblingsgegner des FCR. Aber er sollte nicht immer auf die Statistik schauen, jede Serie geht einmal zu Ende. Radolfzell sollte sich auf seine Stärken besinnen, wieder seine überragende Offensive ins Spiel bringen. Es hat in der laufenden Runde 61 Treffer erzielt, nach Rielasingen und Freiburg die drittbeste Bilanz. Der FCR sollte sich auch an seine überragende Vorstellung vor zwei Wochen gegen den damaligen Spitzenreiter Freiburg und den hochverdienten Sieg erinnern. So darf man sich auf ein spannendes Spiel freuen. (km)