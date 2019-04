von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – HSG Würm-Mitte 30:22 (16:13). – Nachdem Nadja Greinert mit einem schönen Tor den 30. Treffer quasi mit der Schlusssirene erzielt hatte, lagen sich die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach jubelnd in den Armen. Gegen Aufsteiger Würm-Mitte gewannen die Allensbacherinnen am Ende deutlich mit acht Toren Differenz.

Dabei sah es zu Beginn nicht unbedingt nach einer klaren Angelegenheit aus. Allensbach tat sich schwer, ins Spiel zu kommen. Würm-Mitte nutzte dies aus und konnte bis zum 4:5 immer ein Tor vorlegen. Dann bekam der SVA Franziska Niedermeyer, die bis dahin schon dreimal getroffen hatte, in den Griff und zog bis zur 15. Minute auf 9:5 davon. Auf Seiten der Gelb-Blauen war es Svenja Hübner, die in dieser Phase dreimal erfolgreich war. Die Abwehr-Torhüter-Achse funktionierte gut, der Aufsteiger tat sich nun schwer und die Gastgeberinnen bauten ihre Führung bis auf 14:7 aus. Wie auch schon im letzten Heimspiel gegen Metzingen gab es dann auf Seiten des SVA einen Einbruch. Die Fehlerquote war hoch, die HSG kam zu einfachen Toren und erspielte sich einen 6:0-Lauf. Zum 14:14-Ausgleich reichte es aber nicht, Chiara Baur und Leonie Scholl erhöhten bis zur Pause auf 16:13.

Die Allensbacherinnen kamen gut aus der Kabine. Zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da stellte die treffsichere Tabea Maier auf 22:15 – die Vorentscheidung. Das Spiel war nun qualitativ besser als in Hälfte eins, Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz nutzten diese Phase, um durchzuwechseln. Als Würm-Mitte nochmal auf fünf Tore herankam (24:19), traf Allensbachs erfolgreichste Torschützin mit sieben Toren, Nadja Greinert, dreimal in Folge. Eine Auszeit der Gäste in der 52. Minute brachte keine Wende mehr, und der SV Allensbach feierte den siebten Heimerfolg der Saison.

Nach dem Spiel wurden mit Justine Bickel, Steffi Hotz, Svenja Hübner, Nathalie Wörner, Anna Mayer und Franziska Höppe sechs Spielerinnen verabschiedet. Anschließend feierte die Mannschaft mit ihren Fans bei Freibier. Im Rahmen des EnBW-Heimspieltages traf die zweite Mannschaft in der Oberliga auf Wolfschlugen und musste sich nach einer guten Partie dem Aufsteiger mit 24:29 geschlagen geben. (asp)

SV Allensbach: Wörner (1), Leenen, Kuntz (Tor); Person (1), Rothmund (2), Baur (2), Allgaier, Greinert (7), Maier (6), Mayer (1), Höppe (4), von Kampen (1), Hübner (4), Gisa, Scholl (1). – Z: 350.