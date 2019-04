von unserer Sportredaktion

Kunstrad-/Einradsport: Beim RS Niedersachsen Schwanewede fand der Junior-Mannschafts-Cup statt. In der Vorrunde wurden die Tickets für die Junioren-DM am 18./19. Mai in Köln-Finkenberg ausgefahren. Im Finale der besten drei Teams in jeder Disziplin ging es um den Junior-Mannschafts-Cup. Gleichzeitig zählen Vor- und Finalrunde im 4er Kunstrad als 1. und 2. Qualifikation zur Junioren-EM.

Überraschung im 4er Kunstrad

Überraschend der Ausgang im 4er Kunstrad. Die Europameisterinnen des RMSV Aach mussten sich dem RV Mainz-Ebersheim geschlagen geben. Zweimal standen die RMSV-Sportler auf dem obersten Treppchen: Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Magdalena Jurisch und Lea Münzer gewannen den JM-Cup im 6er Einrad zum vierten Mal in Folge. Im 4er Einrad der offenen Klasse siegten Jone Burow, Hannah Elsässer, Natalie Grote und Julia Matt.

Drei zweite Plätze für Aach

Dreimal standen die Aacher auf Platz 2: Im 6er Kunstrad durch Aach II, im 4er Kunstrad, offene Klasse und im 4er Einrad. Der 6er Kunstrad Aach II sowie der 4er Kunstrad Juniorinnen landete auf Platz drei. Die zweite Mannschaft im 6er Einrad wurde Fünfter.

Alle acht Mannschaften bei Junioren-DM

„Mit diesen Leistungen haben alle acht Mannschaften das Ticket für die Junioren-DM wie erhofft gelöst,“ fasste Cheftrainerin Katja Gaißer zusammen. „Die Leistungen der vier Mannschaften, die erstmals am JMC teilnahmen, waren sehr gut. Die vier, die im letzten Jahr Junioren fahren, brachten keines ihre Programme ohne Patzer durch. Das können sie besser.“

Sieben der acht Aacher Teams qualifizierten sich fürs Finale der besten Drei. Eine kleine Unaufmerksamkeit der zweiten Mannschaft im 6er Einrad verhinderte das Finale. Im 6er Kunstrad steigerten sich Elsässer, Grote, Matt, Hengefeld, Setzer und Andorinha (Aach II, 150,84) deutlich gegenüber der Vorrunde. Aach I leistete sich eine Unaufmerksamkeit (150,23), Steinhöring zog seine Kür durch (152,06). Nach der zweiten Entscheidung jubelte Aach. Burow, Elsässer, Grote und Matt (136,6) ließen der Konkurrenz keine Chance.

Triumph durch 6er Einrad

Im 6er Einrad folgte der zweite Cup für Aach. Bürßner, A. Bötzer, F. Bötzer, Jurisch, Müller und Münzer fuhren gut, trotz einer Unaufmerksamkeit. 142,65 Punkte reichten knapp zum vierten Cup-Sieg in Folge. Im 4er Einrad bestätigten Bürßner, A. Bötzer, F. Bötzer und Münzer das Vorrundenergebnis (136,05). Varnhalt aber zeigte (142,65) eine perfekte Kür. Im 4er Kunstrad der offenen Klasse absolvierten Yannick Gaißer, Elsässer, Grote und Matt ihren ersten JMC, wuchsen im Finale über sich hinaus und wurden (153,24) Zweite.

Pech für Europameisterinnen

In 4er Kunstrad hatten die Aacher Junioren-Europameisterinnen keinen guten Tag erwischt. Fuhren sie in der Vorrunde das Programm einigermaßen gut, waren sie nach dem Patzer im Finale von der Rolle. Deshalb nur Platz drei in der Cup-Wertung. (ws)