Handball, Bundesliga, A-Jugend

HSG Konstanz

Akademie Bayern

38:32 (17:17)

Die A-Jugend ist weiter auf dem Vormarsch. Nach diesem Sieg ist sie auf Platz sechs, den sie auch am Saisonende haben möchte. Der Start war gründlich missglückt (1:4, 4. Minute). „Wir hatten weder im Angriff noch in der Abwehr Kontinuität“, bemängelte Trainer Thomas Zilm. Dann tauten die Gastgeber langsam auf (8:8, 14.), aber das Wechselbad der Gefühle ging weiter, die Führung wechselte ständig (17:17, 30.). In der Kabine musste es laut geworden sein, Zilm und Co-Trainer Daniel Behrendt waren bedient. „Unser Anspruch an die Mannschaft kam nicht auf die Platte“, schimpfte er. „So laufen wir Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben.“ In der Abwehr war die HSG nicht konsequent genug, ließ immer wieder unbedrängte Würfe aus dem Rückraum zu, ermöglichte dem Gegner bei eigenem Angriff etliche Gegenstoßtore.

Damit war nach der Pause – zunächst – Schluss. Die Konstanzer Spieler wirkten wacher, entschlossener. Bald aber war das größte an diesem Tag Manko zurück: die Konstanz. Beim 27:24 waren die Gäste kurz vor der Überraschung. Fünf Minuten später – 29:27 – für die HSG. „Zuerst haben wir den Gegner aufgebaut“, sagte Zilm und schüttelt den Kopf, „dann stabilisieren wir uns, spielen konzentrierter und machen die einfachen Tore.“ Vor allem die rechte Seite um Felix Fehrenbach und Jugend-Nationalspieler Luca Mastrocola drehten immer mehr auf, einer der Hauptgründe für die bis auf sieben Tore angewachsene Führung. „Man kann es positiv sehen, dass bis zum Ende gekämpft wurde“, sagt Zilm. „Das wäre schön geredet. Wir müssen schon vorher unsere Präsenz zeigen und das Spiel anders diktieren. Sonst kann das in die Hose gehen.“ (joa)

HSG Konstanz: Koester, Ebert, Bammel (alle Tor); Fehrenbach (13/4), Eich (2), Rukavina, Sauter (3), Berger (4), Wangler (2), Koch, Duffner (5), Mastrocola (5), Löffler, Küchler (4).