Fußball-Bezirkspokal, Frauen, Finale: BSV Nordstern Radolfzell – FC Hilzingen 5:4 n.E. (0:0, 1:1). –

„Double-Sieger, Double-Sieger, hey, hey!“ Die Fußballerinnen des BSV Nordstern Radolfzell hatten nach dem Sieg im Elfmeterschießen allen Grund zu lautem Jubel. Nach dem entscheidenden Hilzinger Fehlschuss bildeten die Radolfzellerinnen auf dem Boden eine Jubeltraube und lagen sich in den Armen.

BSV-Fanblock is „singing in the rain“

Trotz des im Spielverlauf immer stärker werdenden Regens feuerte der Fanblock des BSV seine Spielerinnen über 120 Minuten mit Megafon und Trommel an. „Ohne Nordstern wäre hier gar nichts los“, oder „Auf geht‘s Nordstern, schieß ein Tor“, sangen die einheitlich in grün-weiße Trikots gekleideten Fans.

Video: Peter Pisa

Gut aufgelegter FC Hilzingen

Der Sieg des Bezirksligameisters gegen eine gut aufgelegte Hilzinger Mannschaft war allerdings mehr als nur ein hartes Stück Arbeit, er war auch höchst kurios. Nachdem die Partie nach 90 Minuten durch Tore der eingewechselten Ilaria Stasi (Nordstern Radolfzell) und Christin Bucher 1:1 stand, auch nach 120 Minuten keinen Sieger fand, musste das Elfmeterschießen her.

Video: Peter Pisa

Keine der ersten vier Elfmeterschützinnen trifft

Gleich die ersten vier Schützinnen brachten den Ball nicht im Tor unter. Die Anspannung auf den Rängen wuchs, die Entscheidung rückte immer näher und wirklich kein Zuschauer hätte sich zu diesem Zeitpunkt an eine Prognose gewagt. Dann fingen plötzlich beide Teams an zu treffen, sodass auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung ging. Erst nach zwölf Schützinnen war die Partie zugunsten der Grün-Weißen entschieden. Grenzenlos der Jubel auf der einen – Enttäuschung auf der anderen Seite.

Benjamin Faller durfte nur kurz jubeln

Nur einer durfte sich nach dem Finalsieg beim BSV Nordstern Radolfzell „noch“ nicht freuen: Benjamin Faller. Der Trainer des BSV war nicht nur an der Seitenlinie bei der Frauenmannschaft im Einsatz, sondern kickte auch selbst bei den Nordstern-Herren. Und die spielten direkt im Anschluss das Bezirkspokalfinale gegen den SC Gottmadingen-Bietingen. An ein normales Warmmachprogramm war für den 34-jährigen Faller natürlich nicht zu denken, der Herren-Coach Antonio Fiore Tapia hatte gegenüber dem SÜDKURIER bereits vor dem Anpfiff verraten: „Benni steht in der Startelf.“

Trainer Tobias Hassel stolz auf seinen FC Hilzingen

Tobias Hassel, Trainer des FC Hilzingen, war trotz der unglücklichen Niederlage stolz auf seine Elf: „Es war ein offenes Spiel, wir haben gut gekämpft und sind jetzt natürlich enttäuscht“. Und er fügt an: „Ich bin sehr stolz auf die Mädels, im Elfmeterschießen gibt es halt nur einen glücklichen Sieger.“

Tore: 1:0 (68.) Stasi, 1:1 (88.) Bucher. – SR: Urte-Anna Waibel (Mühlhausen-Ehingen). – Z: 300.