Fußball-Bezirksliga: Der SC Konstanz-Wollmatingen will am kommenden Sonntag nicht zum Bezirksliga-Spiel beim FC Anadolu Radolfzell antreten. Nachdem es im Hinspiel in Konstanz zu einem Spielabbruch nach Ausschreitungen auf dem Spielfeld gekommen war, will der Verein nun „ein Zeichen setzen, damit zukünftig in solchen Situationen nicht einfach mehr weggeschaut wird. Unsere Spieler fühlen sich von den Funktionären im Stich gelassen“, begründet der Sportliche Leiter des SC Konstanz-Wollmatingen, Uwe Walentin, die Entscheidung.

Demokratische Entscheidung

Eine Entscheidung, die demokratisch gefällt wurde, wie der Kapitän des SC Konstanz-Wollmatingen, Adel Grimm, beteuert. „Die Ereignisse von damals beschäftigen viele meiner Mitspieler immer noch“, so Grimm, der eigentlich dafür war, am Sonntag anzutreten. „Die meisten waren aber dagegen und haben das gut begründet, sodass ich die Entscheidung gutheiße und mittrage.“

„Immer noch wütend“

Auch er selbst ist nach einem halben Jahr noch wütend darüber, wie vonseiten des Fußball-Bezirks Bodensee, des Südbadischen Fußballverbandes und auch beim gegnerischen Verein die Vorfälle aufgearbeitet worden seien. „Ich kann akzeptieren, dass das Spiel für beide Vereine als verloren gewertet wurde. Dass wir aber die höhere Strafe bekommen haben, kann ich immer noch nicht verstehen“, sagt Grimm. Immerhin seien nach dem Fehlverhalten eines SC-Spielers „mehrere Radolfzeller auf ihn zugestürmt und haben ihn getreten“. Während der Konstanzer Spieler, der inzwischen den Verein verlassen hat, mit einer langen Sperre bestraft wurde, gab es gegen den FC Anadolu Radolfzell keine Spielersanktionen, was beim SC Konstanz-Wollmatingen für Unverständnis sorgt. „Der Verband hat nicht den Willen gezeigt, die Wahrheit herauszufinden. Eine tiefer gehende Aufarbeitung fand nicht statt“, heißt es in der Begründung des Clubs.

Unverständnis bei Anadolu

Beim FC Anadolu Radolfzell stößt die Entscheidung der Konstanzer auf Unverständnis. „Ich dachte, die Sache hätte sich erledigt. Das war in der Vorrunde vor einem halben Jahr“, kann Vorsitzender Bülent Ecerit den Boykott nicht verstehen. „Ich hoffe, dass die beiden Vereine dennoch aufeinander zugehen können, um das endgültig zu beenden“, so Ecerit.

Lösung soll gefunden werden

Den Willen dazu signalisiert auch Uwe Walentin. „Wir wissen, dass wir auch in der nächsten Runde gegen Anadolu spielen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle, die beteiligten Vereine und die Bezirksfunktionäre, gemeinsam an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden“, beteuert der Konstanzer Funktionär. Doch die Entscheidung, am Sonntag nicht anzutreten, sei richtig.

Vom Fußball-Bezirk Bodensee konnte bislang keine Stellungnahme zur Entscheidung des SC Konstanz-Wollmatingen eingeholt werden.