SV Jestetten - FC Erzingen

SV Jestetten zeigt dem FC Erzingen auch zum fünften Mal die Grenzen auf. Mit Videos!

Beim Derby-Klassiker im Osten der Fußball-Bezirksliga gibt es für die Elf aus dem Klettgau in Jestetten einfach nichts zu holen. Ideenlose Gallmann-Elf verliert vor über 400 Zuschauern auch in der Höhe verdient mit 1:4. Torjäger Sandro D'Accurso holt sich "Gelb-Rot" in der Schlussminute ab