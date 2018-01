Region Zunftbälle, Umzüge, bunte Abende und mehr: Alle Bilder vom närrischen Wochenende in der Region

Die diesjährige Fasnacht geht in die heiße Phase und in der Region waren am vergangenen Wochenende wieder vielerorts die Narren los. Alle Bilder vom bunten Treiben finden Sie hier!

Kreis Konstanz

Im Kreis Konstanz wurde am vergangenen Wochenende allerlei Närrisches geboten. Gailingen stand bei den Narrentagen Kopf - 4500 Hästräger zeigten sich dort am Sonntag beim Umzug der Narrenvereinigung. Beim Stockacher Hänsele-Ball waren Hänselechor und Hänsele-Ballett in diesem Jahr wieder Programmhöhepunkte. In Singen setzte der Narrenspiegel 2018 mit guten Einzelbeiträgen und der Gesamtinszenierung neue Maßstäbe.

Alle Fasnachts-Bilder aus dem Kreis Konstanz finden Sie hier!



Bodenseekreis-Oberschwaben

Auch im Bodenseekreis waren am Wochenende wieder die Narren los. In Markdorf feierten die Hugeloh ihren bunten Jubiläumsumzug und beim 53. Schnabelgiere-Allerlei in Meersburg stellten die Narren ein fast fünf Stunden langes, buntes Programm auf die Beine. In Deggenhausertal hatten derweil die Hebsack-Geister zum alljährlichen Sackball geladen.

Alle Fasnachts-Bilder aus dem Bodenseekreis finden Sie hier!

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Der Schwarzwald-Baar-Kreis war am Wochenende ebenfalls fest in Narrenhand. Beim Villinger Zunftball war richtig "ebbs los: Das dreistündige Programm mit viel Lokalkolorit begeisterte die Narren in der Tonhalle.Volles Haus herrschte auch bei der Hexengilde Furtwangen: Beim Hexenball 2018 gab es für die Besucher in der voll besetzten Festhalle wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Tanz. In Bad Dürrheim feierten die Urviecher eine rauschende Ballnacht - 300 Mitwirkende und 470 Gäste hatten viel Spaß im Haus des Bürgers.

Alle Fasnachts-Bilder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis finden Sie hier!

Hochrhein

Auch die Menschen am Hochrhein waren am vergangenen Wochenende närrisch unterwegs: Rheinfelden wurde bei den Zunftabenden zum Reich der Mitte und bei der Stühlinger Frauenfasnacht ließen es die Damen im Konradsaal so richtig krachen. In Wehr zeigten sich die Schlossgeister bei ihrem Zunftabend dagegen bissig. Das Programm war ein turbulenter Flug durch die aktuelle Lokalpolitik.

Alle Fasnachts-Bilder vom Hochrhein finden Sie hier!