vor 1 Stunde Viktoria Nitzsche Region Was tun, wenn es brennt? Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger erklärt wichtige Verhaltensregeln für den Ernstfall

Es ist eine Horrorvorstellung für jeden: Die eigene Wohnung oder das Haus steht plötzlich in Flammen. Doch wie kann so etwas passieren? Schuld an Wohnungsbränden sind meist Elektrogeräte, sagt Dominik Rotzinger, Kreisbrandmeister im Landkreis Waldshut. Was zu tun ist, wenn der Ernstfall eintritt, erklärt der Kreisbrandmeister.