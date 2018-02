Region Von wegen oldschool - Heiraten liegt in unserer Region wieder im Trend

Die Hochzeiten in Baden-Württemberg steigen stetig. Auch in der Region geben sich viele Menschen das Ja-Wort. Ein Blick auf die Zahlen von Konstanz bis nach Waldshut.

Der Valentinstag ist der Tag der Liebe. Die Hochzeit ist das passende Fest dazu. Seit die früheren Generationen sich schon im jungen Alter vermählten und ein Leben lang zusammen blieben, hat sich einiges verändert. Ist Heiraten also Schnee von gestern? Das stimmt in Baden-Württemberg nicht, wie Zahlen des Statistischen Landesamts belegen.

Der Trend geht wieder hin zum weißen Kleid, den Trauringen am Finger und dem gemeinsamen Wort für die Ewigkeit: 54 556 Paare haben im gesamten Bundesland im Jahr 2016 geheiratet. Damit ist die Zahl der Eheschließungen im dritten Jahr in Folge angestiegen und lag so hoch wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. "Heiraten ist durchaus in", sagt Mandy Krüger, Pressereferentin der Stadt Konstanz. Bei der Entscheidung für eine Hochzeit spiele die Sehnsucht nach Stabilität im Leben eine entscheidende Rolle, so Krüger: "Und natürlich eine gute Portion Romantik."

Auch in der Region zeichnet sich der Trend zum Heiraten ab: Im Landkreis Konstanz haben sich 2016 insgesamt 1646 Paare das Ja-Wort gegeben. Damit führt der von der Einwohnerzahl her größte Kreis (280.000 Einwohner) die Region an. Es folgt der Bodenseekreis mit 1304, der Kreis Lörrach mit 1200 Hochzeiten und der Schwarzwald-Baar-Kreis mit 1047 Trauungen. Den letzten Platz belegt der Kreis Waldshut mit 873 Vermählungen im Jahr 2016.

Zu beachten ist dabei, dass der Kreis Waldshut mit insgesamt etwa 170.000 Einwohnern auch deutlich kleiner als der Landkreis Konstanz ist. Die Zahl der Hochzeiten beinhaltet nicht zwangsläufig, dass die Verheirateten auch aus dem jeweiligen Landkreis kommen. Werner Brachat-Schwarz vom Statistischen Landesamt nennt dafür folgendes Beispiel: "Wenn ein Paar aus Bodman-Ludwigshafen aus dem Landkreis Konstanz in Überlingen standesamtlich geheiratet hat, wurde diese Hochzeit dem Bodenseekreis zugerechnet."

Das Plus ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes vor allem damit zu erklären, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Frauen und Männer im "heiratsintensiven" Alter von 20 bis 40 Jahren zunahm. "Aufgrund der starken Zuwanderung ist die Bevölkerung auch in denjenigen Altersgruppen angestiegen, in denen häufig geheiratet wird", erklärt Brachat-Schwarz.

Zusätzlich dazu habe eine Heirat für deutsche Paare wieder an Attraktivität gewonnen. Im Landkreis Konstanz war der Anstieg am höchsten: 148 Leute mehr haben sich im Vergleich zum Vorjahr (2015: 1498) das Ja-Wort gegeben. "Im Bodenseekreis war es sogar so, dass es mindestens seit 1973 nie mehr Hochzeiten als in 2016 gab", sagt Brachat-Schwarz.

Im Kreis Konstanz liegen die Werte schon seit 1973 jährlich über der 1000-Grenze. 1992 gab es dabei mit einem Wert von 1703 Hochzeiten am meisten Vermählungen innerhalb eines Jahres. Bei rund einem Drittel der insgesamt 584 Hochzeiten, die im Jahr 2017 allein in der Stadt Konstanz stattfanden, kam das Brautpaar dabei von auswärts.

"Konstanz ist sehr begehrt als Heiratsort", erläutert Krüger. Sie kennt auch die aktuellen Trends bei den Hochzeiten: die Einbeziehung von Kindern oder Hunden in die Trauung, eine individuelle Trauansprache und Live-Musik. "Die Paare möchten im Vorfeld sehr genau wissen, wie die Trauung abläuft", erklärt Krüger.

Hochzeitspaare werden älter

Das Durchschnittsalter, in dem ledige Männer und Frauen in Baden-Württemberg sich trauen lassen, ist in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen: Im Jahr 2016 waren die Männer bei der ersten Eheschließung im Schnitt gut 33 Jahre und die Frauen knapp 31 Jahre alt. Mitte der 1980er-Jahre lag das durchschnittliche Heiratsalter noch sechs Jahre niedriger.

Das statistische Landesamt nennt zwei mögliche Gründe dafür: Zum Einen, könne der Anstieg auf die steigende Ausbildungsdauer zurückzuführen sein. Folglich gebe es für viele Paare erst später - nach der mehrjährigen Ausbildung und dem Studium - Zeit und Geld für eine Hochzeit. Zum Anderen, würden mehr Paare heutzutage lange Zeit über in nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben.

Allerdings gab es auch im Jahr 2016 Paare, die jung geheiratet haben: Bei immerhin 41 Eheschließungen in Baden-Württemberg waren sowohl der Mann als auch die Frau jünger als 20 Jahre alt. Innerhalb der Region zeigen sich deutliche Unterschiede beim Alter der Eheschließenden: Im Schnitt am ältesten waren Frauen, die im Bodenseekreis heirateten (32 Jahre); am jüngsten waren sie im Schwarzwald-Baar-Kreis (30,6 Jahre). Die Männer waren ebenfalls im Schwarzwald-Baar-Kreis am jüngsten – mit einem Alter von 32,8 Jahren; am ältesten waren sie im Schnitt im Kreis Konstanz (34,2 Jahre).

Für ganz Baden-Württemberg liegt das Durchschnittsalter in Pforzheim am niedrigsten: Frauen heirateten dort im Alter von 29,9 Jahren. Bei den Männern liegt der Kreis Schwäbisch Hall mit Pforzheim gleich auf: Dort traten sie im Alter von 32,2 Jahren vor den Standesbeamten.

Die Zahl der Eheschließungen hängt laut Brachat-Schwarz von zwei zentralen Faktoren ab: Erstens, von der Zahl der Paare im "heiratsintensiven" Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Zweitens, von dem Anteil der heiratenden jungen Erwachsenen an allen Erwachsenen - der sogenannten "Heiratsneigung". Wenn diese Neigung auch in den nächsten Jahren gleich bleibt, dann ist für die Anzahl der künftigen Hochzeiten vor allem eins entscheidend: wie sich die Bevölkerung entwickelt und welche Altersstruktur sie haben wird.

Für die Region kann Brachat-Schwarz deshalb folgende Prognose aufstellen: "Insbesondere im Landkreis Konstanz kann die Zahl der Hochzeiten in den nächsten Jahren noch etwas ansteigen", erklärt er. Im Schwarzwald-Baar-Kreis hingegen nimmt die heiratende Altersgruppe der Prognose nach bereits ab 2020 ab - und damit voraussichtlich auch die Anzahl der Trauungen. "Spätestens nach dem Jahr 2024 könnte die Zahl der Hochzeiten altersstrukturbedingt in allen ausgewählten Landkreisen zurückgehen", erläutert Brachat-Schwarz. Der Trend zur Hochzeit könnte damit also schon bald durchbrochen werden. Nicht wegen mangelnder Attraktivität einer Ehe - sondern weil die Landkreise ihre potenziellen Brautpaare verlieren.