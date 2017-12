Region So schön war das erste Adventswochenende: Alle Weihnachtsmarktbilder aus der Region

Es weihnachtet in der SÜDKURIER-Region: Zahlreiche Nikolaus- und Weihnachtsmärkte wurden am ersten Adventswochenende feierlich eröffnet. Hier finden Sie alle Bilder!

Kreis Konstanz

In der Stadt am See duftet es nach Advent: Am Donnerstag haben Betreiber Heinrich Stracke und Bürgermeister-Stellvertreter Roland Wallisch den Konstanzer Weihnachtsmarkt eröffnet. Zeitgleich stand auch die Münsterbar auf dem Münsterplatz wieder in den Startlöchern, deren Betreiber die Erlöse auch in diesem Jahr wieder für wohltätige Zwecke spenden.

Auch beim Weihnachtsmarkt-Auftakt in Singen war der Andrang groß - viele Besucher kamen zum Hüttenzauber auf den Hohgarten zwischen Rathaus und Stadthalle und genossen die vorweihnachtliche Stimmung.

Weihnachtlich wurde es aber auch in Engen, Wahlwies und auf der Reichenau - alle Weihnachtsmarktbilder aus dem Kreis Konstanz finden Sie hier!

Bodenseekreis-Oberschwaben

Eine heimelige Atmosphäre herrschte beim Nikolausmarkt in Wittenhofen: Bei leichten Minusgraden pfiff ein frischer Wind durch die Budenstadt auf dem Schulhof und viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich bei heißen Getränken und warmen Speisen aufzuwärmen.

Alle Weihnachtsmarktbilder aus dem Bodenseekreis finden Sie hier!

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Auch in Villingen weihnachtet es: Mit zunehmender Dunkelheit füllte sich der Platz rund um das Villinger Münster und besonders vor den Glühweinständen bildeten sich angesichts der winterlichen Temperaturen auch schon mal lange Schlangen. Für weihnachtliche Stimmung sorgte die Facebookgruppe Stadtgeflüster, die über einen Flashmob-Aufruf spontan einen Weihnachtschor organisiert hatte.



Vorweihnachtliche Klänge, Reisigduft, Kinderstimmen, schön dekorierte Holzhäuschen und ein vom Winter überzuckertes Schloss – auch in Immendingen herrschte am Wochenende einmal mehr eine ganz besondere Atmophäre. Gut besucht war der Weihnachtsmarkt daher bereits am Samstagabend, als zahlreiche Gäste die Gelegenheit zu einem Bummel zwischen den 25 Ständen nutzten.

Alle Weihnachtsmarktbilder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis finden Sie hier!

Hochrhein

In Waldshut sorgt der Weihnachtsmarkt für Budenzauber zwischen den Stadttoren. Am Samstag öffnete er seine Pforten und hatte sofort regen Zulauf. Rund 50 Stände schafften eine schöne Adventsstimmung.



Der Weihnachtsmarkt in Rheinfelden wurde erstmals von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing organisiert und erstrahlte im Lichterglanz vor dem Rathaus. Gemütlich schlenderten die Besucher zwischen den 30 Ständen umher und genossen das erste Adventswochenende.

Auch in Wehr, Albbruck, Hohentengen und weiteren Hochrhein-Gemeinden wurden am Wochenende die Weihnachtsmärkte eröffnet. Alle Bilder finden Sie hier!

Einen Überblick über alle Weihnachtsmaärkte in der Region finden Sie unter www.suedkurier.de/weihnachten