Region Schnee und weihnachtliche Stimmung in der Region: Die Bilder vom zweiten Adventswochenende

Es weihnachtet in der Region. Passend zur schönsten Zeit des Jahres gibt es den ersten Schneefall, während die Weihnachtsmärkte gemütlich aufwarten. Hier finden Sie alle Bilder!

Kreis Konstanz

Der bereits zum vierten Mal von Tommy Spörrer und Frank Schuhwerk organisierte Hüttenzauber in Singen lockte auch dieses Wochenende wieder mit angenehmer Atmosphäre zahlreiche Besucher an.

Der Weihnachtsmarkt wartete mit einem abwechslungsreichen Marktsortiment von kulinarischen Genüssen bis hin zu Kunsthandwerk von wärmenden Kopfbedeckungen bis zu kreativen Dekoideen auf.

Weihnachtlich wurde es aber auch in Steißlingen und Gaienhofen - alle Weihnachtsmarktbilder aus dem Kreis Konstanz finden Sie hier!

Bodenseekreis-Oberschwaben

Schöne Weihnachtshütten mit Bastelei und Kulinarischem luden am Wochenende nach Markdorf ein. Beim Weihnachtsmarkt sorgten nämlich die Vereine und Budenbetreiber für viel Abwechslung, was bei den Besuchern gut ankam, wie ein Rundgang in Bildern zeigt.

Alle Weihnachtsmarktbilder aus dem Bodenseekreis finden Sie hier!

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Beim Weihnachtsmarkt in St. Georgen ist dieses Jahr Handgestricktes der Renner. Nachdem die mehr als 40 Anbieter auf dem Marktplatz am Samstagmittag noch auf den Besucheransturm warteten, füllte sich der Markt nach dem Auftritt der Stadtmusik.

Doch nicht nur Weihnachtliches gab es dieses Wochenende im Schwarzwald. Die Furtwanger Hochschule verabschiedete sich bei ihrem großen Abschlussball von 288 erfolgreichen Studenten.

Alle Bilder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis finden Sie hier!

Hochrhein

In mittelalterlichem Ambiente erschien der Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen an diesem Wochenende. Die von Schneegestöber, Hagel und bitterer Kälte geplagten Besucher, durften sich am Sonntag als Belohnung über eine wunderschöne, weiße Schneelandschaft freuen.

Auch in Jestetten, Dogern und Ühlingen genossen die Besucher der Weihnachtsmärkte den zweiten Advent - Alle Bilder finden Sie hier!

Einen Überblick über alle Weihnachtsmaärkte in der Region finden Sie unter www.suedkurier.de/weihnachten