Region Narren in der Region starten in die fünfte Jahreszeit: Hier gibt es alle Bilder vom Wochenende!

Narren in der Region starten in die fünfte Jahreszeit: Hier gibt es alle Bilder vom Wochenende!

Viele Zünfte läuten die Fasnacht mit Peitschen ein, bei anderen wird erstmal abgestaubt. Alle Bilder vom bunten Treiben am närrischen Wochenende finden Sie hier!

Bunte Masken und knallende Peitschen: Im Südwesten sind wieder die Narren los. Mit dem Dreikönigstag hat am Samstag traditionell die schwäbisch-alemannische Fasnacht in Baden-Württemberg begonnen. Vielerorts läuteten die Narren die Fasnacht traditionell mit dem „Einschnellen“ ein - dabei knallen Peitschen. In manchen Zünften zogen die Narren von Haus zu Haus und befreiten die hölzernen Masken symbolisch vom Staub des Vorjahres.



In Überlingen am Bodensee wurde die Fasnacht zum Glockenschlag um 12.00 Uhr mit Peitschen eingeläutet. Narren mit schwarz-bunter Kopfbedeckung ließen dazu in der Innenstadt sogenannte Karbatschen knallen - vor den Augen Hunderter Menschen, die den Auftakt erleben wollten.



Mitglieder der Narrenzunft Schwenningen staubten indes die Schemen (Masken) ihrer Figuren mit einem Staubwedel ab - selbst bekleidet mit Frack, Fliege und Hut. Ihre Narrenfiguren haben Namen wie „Schwenninger Hansel“ oder „Moosmulle“.



Im Kreis Konstanz kam am Samstagabend das Stockacher Narrengericht zusammen und teilte mit, wer sich am „Schmotzigen Dunschtig“ (8. Februar) vor dem satirischen Gericht verantworten muss: Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Bundesvize Thomas Strobl.



Rund sechs Wochen lang heißt es diesmal „Narri-Narro“ im Land. Damit ist die Fasnacht in diesem Jahr vergleichsweise kurz: Der Aschermittwoch - und damit für die meisten Zünfte auch das Ende der Fasnacht - ist bereits am 14. Februar. Die Termine ändern sich jedes Jahr, da sie sich nach Ostern richten.



Kreis Konstanz



Im Kreis Konstanz ging es am Wochenende närrisch zu: Dreihundert Männer und eine Frau, das war das akzeptierte Geschlechterverhältnis beim Männerfrühschoppen der Narrizella Ratoldi in der Aula des Radolfzeller Friedrich-Hecker-Gymnasiums. Der Scheffelhofsaal platzte dagegen beim Frauenfrühschoppen der Narrizella aus allen Nähten - von Jahr zu Jahr wird der Besucheransturm bei den Damen größer.

Rund 350 Narren von den zehn Narrenzünften der Höri starteten im Mooser Bürgerhaus mit einem Frühschoppen zum Dreikönigstreffen in die Fasnacht-Saison. Dabei erspielten sich die Zünfte traditionell die Reihenfolge der Startnummern für den Höri-Umzug.

Bodenseekreis



Buntes Treiben auch im Bodenseekreis: Am Dreikönigstag schnellten kurz nach dem 12-Uhr-Läuten auf dem Schwörerkreisel in Immenstaad Kabatscher die Fasnet ein und das Prinzenpaar Iris und Lucas zeigte sich dort erstmals seinem närrischen Volk. Auch in Markdorf ist die Fasnet 2018 in ihre heiße Phase eingetreten. Die Mitglieder der Historischen Narrenzunft trafen sich zur traditionellen Sitzung im Zunfthaus Obertor.



Schwarzwald-Baar-Heuberg



Auch die Narren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg starteten am Wochenende in die heiße Phase der Fasnacht. Mehr als 1000 Zuschauer erlebten eine mystisch-schaurige Hexentaufe in Villngen. Die historische Kulisse im ehemaligen Stadtgraben um den Romäusturm bot dabei die passende Atmosphäre für die eindrückliche und mit viel Aufwand in Szene gesetzte Zeremonie.

Mit gutgelauntem Getöse beim Häsabstauben läuteten dagegen die Stadt Bad Dürrheim und ihre Narren die hohen Tage der fünften Jahreszeit ein. Gleich nach der kurzen Ansprache von Zunftmeister Matthias Nann trieb die Urviecher-Guggä mächtig das Stimmungsbarometer in die Höhe.

Hochrhein



Närrisch ging es am vergangenen Wochenende auch am Hochrhein zu. Das Thema Spital Bad Säckingen ist auch bei den Bad Säckinger Narren trotz aller Bitterkeit ein zentrales. Jetzt hat das Narrengericht der Bad Säckinger Zunft seine Konsequenzen gezogen und den Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl verdonnert: Er muss gemeinsam mit Zunftmeister Rolf Meyer einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren – um für die krankenhauslose Zeit gerüstet zu sein.

Besonders musikalisch wurde es in Brenden: Die „Studehaaghüüler“ feierten mit einem zweitägigen Guggenmusik-Treffen ihr 25-jähriges Bestehen.

