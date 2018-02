In der Region waren auch dieses Wochenende wieder jede Menge Zunftbälle, Umzüge und bunte Abende. Alle Bilder vom närrischen Treiben finden Sie hier!

Hochrhein

4000 Hästräger zogen beim 52. VHN-Narrentreffen rund 10.000 Besucher in ihren Bann. Die gastgebende Narrenzunft Murg präsentierte bei dem großen Umzug ihren neuen Göttiwagen.

Die Frauenfasnacht der katholischen Pfarrgemeinde in Waldshut begeistert mit tanzwütigen Frauen, schönen Kostümen und witzigem Programm. Denn: „Fasnacht mache unter Fraue isch einfach Schönschste.“

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis war am Wochenende fest in Narrenhand. Beste Stimmung, tolle Musik und mitreißende Tanzeinlagen – so lässt sich der Ball des Turnvereins Mönchweiler am Samstagabend in der Alemannenhalle mit wenigen Worten beschreiben. Unter dem Motto „Der verwunschene Turnerball“ hatte der Verein zu seiner großen Fasnetparty geladen.

Der Frohsinn hat sich dann auf dem Donaueschinger Zunftball Flügel wachsen lassen - und mit vielen kommunalpolitischen Leckerbissen für ausgelassene Stimmung gesorgt.

Beim Villinger Hexenball boten die Narren sogar den Göttern die Stirn und erklommen bei vollem Haus den Berg Olymp. Die Villinger Hexenzunft machte die Neue Tonhalle zum Theater voll jubelnden und feiernden Volkes.

Kreis Konstanz

Im Kreis Konstanz wurde am vergangenen Wochenende allerlei Närrisches geboten. Das bunte Programm beim Holzhauerball im Radolfzeller Milchwerk begeisterte das Publikum, besonders eine inszenierte Castingshow kam sehr gut an.

Bei idealen äußeren Bedingungen fand am Sonntagmittag der 43. Höriumzug in Öhningen statt. Mehrere hundert aktive Teilnehmer der insgesamt zehn Narrenzünfte von der Höri zogen dabei durch die Straßen der Gemeinde.



Tausende Seenarren erweisen den Kaltbrunner Duchele die Ehre . Die Zunft richtete zu ihrem 80-jährigen Bestehen das große närrische Treffen aus. Friedlich, ausgelassen und lustig ging es bei Kaiserwetter beim großen Umzug zu.

Bodenseekreis-Oberschwaben

Auch im Bodenseekreis waren am Wochenende wieder die Narren los. Zum Umzug am Fischbacher Samstag war zwar ein Konfettiverbot ausgesprochen worden und nur noch 30 Masken- und Musikgruppen mit rund 1000 Teilnehmern eingeladen. Der Stimmung hatte diese Rückbesinnung auf die Wurzeln allerdings keinen Abbruch getan.

In Markdorf zeigten sich derweil tierische und lustige Szenen beim Rathaussturm. Die Narren übernahmen die Macht und sperrten Bürgermeister und Zirkusdirektor Georg Riedmann kurzerhand in einen Gorillakäfig. In Immenstaad wurde ebenfalls ein Narrenbaum aufgestellt, nachdem dieser fast zwei Stunden von einem fröhlichen Zug begleitet durchs Dorf gezogen wurde.

