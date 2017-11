Region Musikalisch, lustig und ein bisschen närrisch: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Märkte, Feste, Fasnacht und mehr: Auch an diesem Wochenende wurde in der SÜDKURIER-Region wieder einiges geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Kreis Konstanz

Im Kreis Konstanz wurde am vergangenen Wochenende vor allem für Musikliebhaber viel geboten: Beim Hexenfest der Wasserschlosshexen in Möggingen gab sich "The Voice of Germany"-Kandidat Patrick "Paddy" Strobel die Ehre. "Eine Reise um die Welt" erlebten dagegen die Besucher des Jahreskonzerts des Musikvereins Welschingen und auch das Herbstkonzert des Handharmonikaorchesters Wahlwies lockte Musikbegeisterte. Zum Bummeln und Verweilen lud der Martinimarkt der Waldorfschule in Wahlwies ein.

Bodenseekreis-Oberschwaben



Auch im Bodenseekreis wurde am vergangenen Wochenende ein buntes Programm geboten. Die Stadt Meersburg war zum dritten Mal beim bundesweiten Vorlesetag dabei. Acht Veranstaltungen an sieben Orten lockten kleine Bücherfans: Promis lasen ihnen vor, darunter Bürgermeister Robert Scherer. In Markdorf schauten sich dagegen zahlreiche Besucher in der Stadthalle um - das Angebot beim Hobbymarkt reichte von Gewebtem über Schmuck bis Tee. Brenzlig wurde es in Bermatingen, wo die Freiwillige Feuerwehr den Ernstfall probte. Das Szenario bei der großen Herbstübung: Ein Unfall mit drei Autos und Verletzten. Dafür wurden Autos präpariert und sogar Pyroeffekte vorbereitet.

Schwarzwald-Baar-Heuberg



Lachen, feiern, bummeln und mehr: Im Schwarzwald-Baar-Kreis war am Wochenende so einiges los. Komiker Kaya Yanar überzeugte mit seinem frechen Programm in der neuen Tonhalle in Villingen, in Bräunlingen wurde am Samstagabend bei der SWR3 Elchparty gefeiert und bei der Veranstaltung der Krawazi Ramblers in Villingen-Schwenningen heizten sieben Guggenmusiken, der Caritas-Trommlerzug und eine Tanzgruppe den Besuchern ein. Etwas ruhiger ging es dagegen beim Adventsbasar in Überauchen zu - dorthin hatte die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege eingeladen.

Hochrhein



Auch am Hochrhein gab es am Wochenende Grund zum Feiern: Mit einem bunten Showprogramm, zu dem Tänze, Sketche und Musikeinlagen gehörten, eröffnete der Narrenrat Gündelwangen die Fasnetssaison 2018. Auch das von den Schorebord-Krächzern organisierte Guggenmusiktreffen in Höchenschwand war ein voller Erfolg. Eine ganz neue Veranstaltung lockte außerdem zahlreiche Menschen zur Burgruine Werrach in Wehr: Beim „Schlössle in Flammen“ erwartete die Besucher eine Mischung aus Mittelalter, Fantasy und Weihnachten.

