Region Maligayan Pasko und God jul: Weihnachtsgrüße aus der Region in die Welt

Menschen aus der ganzen Welt leben bei uns in der Region. Heute wünschen sie uns in ihrer Muttersprache "Frohe Weihnachten".

Manche leben schon lange in unserer Region, manche sind erst vor kurzem zu uns gekommen. Als Zeichen der Verbundenheit mit ihrer neuen Heimat wünschen sie uns in der SÜDKURIER-Ausgabe vom Samstag und hier auf SÜDKURIER Online in ihrer Muttersprache ein frohes Weihnachtsfest.In dieser Bildergalerie finden Sie alle Grüße - die Zahlen zeigen, wie viele Menschen welcher Nationalität in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Konstanz, Lörrach, Waldshut, Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis leben.