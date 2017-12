Jahresrückblick Jahresrückblick: Diese Momente prägten 2017 die Region

Die Region erlebte 2017 einige Schockmomente: Ein Flugzeug stürzt in den Bodensee, ein Erpresser vergiftet Babynahrung und in einer Konstanzer Diskothek kam es zu einer Schießerei. Für die emotionalen Höhepunkte sorgten die Adelshochzeit der Gräfin Bernadotte und die Heimkehr des Flugzeugs "Landshut".

Mehrere Ereignisse aus der SÜDKURIER-Region haben im Jahr 2017 bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ein Raubüberfall in Waldshut und die Verhüllung des Konstanzer Wahrzeichens Imperia gehören dazu. Wir blicken zurück auf ein ereignissreiches Jahr, vom Bodensee über den Schwarzwald bis hin zum Hochrhein. Diese Momente haben unsere Leser besonders bewegt:

Januar

13. Januar: Diana Gräfin Bernadotte heiratet Stefan Dedek

Diana Gräfin Bernadotte und ihr Mann Stefan Dedek trauten sich beim Trauen ungewohnte Wege zu gehen. Auf der Blumeninsel Mainau feierte die jüngste Tochter von Lennart Graf Bernadotte mit dem Koch Stefan Dedek eine Adelshochzeit ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen fernab von Konventionen und Traditionen. Die Braut erschien mit einem Strauß voller Strass statt traditioneller Rosen und einem schwarzen Häkeljäckchen zum weißen Kleid, während aus dem Anzug ihres Mannes ein Einstecktuch mit Totenköpfen herausragte.

17. Januar: Rührende Worte im Schnee vor der Schwarzwald-Baar-Klinik

Als die Morgensonne über dem Schwarzwald-Baar-Klinikum aufging, sah Wolfram Glaenz aus dem Fenster eine Botschaft im Schnee. "Gute Besserung Opa" hatten sein 13-jähriger Enkel Henri und seine fünfjährige Enkelin Liz nach ihrem Besuch am Vorabend in den Schnee geschrieben. Damit rührten sie nicht nur ihren Opa.

Februar

27. Februar: Mann aus Mühlingen tötet seine Freundin

Ein 42-jähriger Mann hat im Februar im Streit seine 26 Jahre alte Verlobte getötet und die Leiche in einem Wald bei Litzelstetten abgelegt. Das Landgericht Konstanz ging von einer Affekt-Tat aus und verurteilte ihn im August zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft. Nach vier Verhandlungstagen war das Gericht vom Ablauf der Tat überzeugt.

März

11. März: Tödliche Messerattacke auf einen 19-Jährigen

Vor einer Shisha-Bar in einem Industriegebiet in Konstanz ist im März ein 19-Jähriger aus der Schweiz auf der Straße niedergestochen worden. Die Polizei fasste noch am selben Tag einen 17-Jährigen, der derzeit noch in Untersuchungshaft sitzt. Die Konstanzer Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, nach einem Streit auf den 19-Jähren eingestochen zu haben. Während der mutmaßliche Täter mit einem 21-jährigen Mittäter flüchtete, starb der 19-jährige auf der Straße an den Folgen der Messerstiche. Die Blutspuren auf dem Asphalt erinnerten noch Tage danach an den Mordfall.

April

21. April: Mann überfällt Waldshuter Postbank

Ein 57-jähriger Mann aus Waldshut-Tiengen überfiel mit zwei Handgranaten und einer Schreckschusspistole die Postbank in Waldshut. Drei Stunden hielt er zwei Mitarbeiter in der Bank gefangen, bis ein Sondereinsatzkommando die Bank stürmte. Vorab wurde der Täter bereits durch Schüsse der Polizei verletzt. Das Landgericht Waldshut verurteilte den Mann im Oktober zu vier Jahren Haft. Die Innenstadt Waldshut war während des Überfalls stundenlang gesperrt, die Polizei und ein Sondereinsatzkommando hatten die Postbank umstellt.

Mai

2.Mai: Nackter Protest auf der Tuning-World

16 Frauen warteten im Mai bei der Messe Tuning World Bodensee, dass eine von ihnen zur Miss Tuning 2017 gewählt wird. Doch bevor die Siegerin gekürt werden konnte, liefen plötzlich vier nackte Frauen über den Laufsteg. Zur Aktion bekannte sich ein Friedrichshafener Künstlerkollektiv mit dem Namen WIK. Die Aktion war ein Protest gegen die Darstellung der Frau als Objekt, hieß es damals. Nur mit einem Motorradhelm bekleidet, trugen sie in schwarzer Schrift auf ihrem Körper die Botschaften "I pimp your product" und "Sexism Sells".

Juni

21. Juni: Ein Wolf auf Wanderschaft durch die Region

Die Aufmerksamkeit war ihm sicher:Im Juni zog ein Wolf durch die Region. Seine Reise vom Bodensee bis in den Schwarzwald endete im Schluchsee. Dort wurde der Anfang Juli der Kadaver des Wolfes gefunden. Eine Untersuchung ergab: Ein Unbekannter hatte das Wildtier erschossen, dessen Heimat eigentlich Niedersachsen war. In Baden-Würrtemberg ist der Wolf eine seltene Erscheinung. Faszination, Freude, aber auch Angst löste er in der Region aus. Nur Einzelne erlebten den seltenen Moment und sichteten den Wolf, wie hier am Waldrand nördlich von Stockach

Juli

8. Juli: Schwere Unwetter treffen die Region

Starkregen, Hagel, Gewitter und Sturm: Kurz und heftig traf die Region im Juli ein schweres Unwetter. Verletzt wurde dadurch niemand. Ein schlimmeres Ende nahm ein Unwetter nur wenige Wochen später. Ein 15-jähriger Junge wurde dabei in Rickenbach bei einem Zeltlager von einem Baum erschlagen. Rettungskräfte waren in den Sommermonaten überdurchschnittlich häufig im Einsatz. Auch am 8. Juli waren 700 Einsatzkräfte zeitgleich im Einsatz, um Schäden zu bekämpfen. Entwurzelte Baumstämme, Äste und Überflutungen blockierten Straßen und Gehwege. Wasser- und Schlammmassen suchten sich ihren Weg mitten durch Städte und Dörfer in der Region.

30. Juli: Tödliche Schießerei in Konstanzer Diskothek Grey

Mit einem US-Sturmgewehr stürmte ein 34-Jähriger Ende Juli in die Konstanzer Diskothek Grey. Der Täter war mutmaßlich auf der Suche nach seinem Schwager, mit dem er bereits länger im Streit lag. Er gab mindestens 24 Schüsse ab und starb dann bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Der Täter verletzte fünf Menschen schwer, einer von ihnen kam dabei ums Leben. Der Türsteher Ramazan Ö. starb durch einen Schuss des Täters bereits am Tatort. Die Anteilnahme vor der Diskothek war groß. Viele legten Blumen und Kerzen auf die Treppe vor dem Eingang.

Landesweit bewegte dieses Thema die Menschen auch im Netz. Als sich der Vorfall am 30 Juli ereignete, schoss die Google-Suche nach dem Begriff Schießerei deutlich in die Höhe.

August

8. August: Absturz eines Kleinflugzeugs in den Bodensee

Ein Flugzeug des Typs Piper Malibu Mirage startete am 8. August in Zürich und wollte in Hamburg landen. Der Flug endete jedoch vor Konstanz-Litzelstetten im Bodensee. Der 74-jährige Pilot und seine 75-jährige Begleitung starben bei dem Unglück. Das Technische Hilfswerk (THW), die Polizei und Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus Braunschweig suchten mehrere Tage nach Wrackteilen, um die Absturzursache zu ermitteln. Maschinen des THWs zogen von eine Bodenseefähre aus einzelne Wrackteile mit einem Kran aus dem Wasser.

September

23. September: Die "Landshut" landet in Friedrichshafen

Ein großes Stück Deutscher Geschichte kehrte einen Tag vor der Bundestagswahl zurück in die Bundesrepublik: Das Flugzeug "Landshut", im Herbst 1977 von Terroristen entführt, soll im Dornier-Museum in Friedrichshafen eine neue Heimat finden. Dafür wurde die "Landshut" im brasilianischen Fortaleza in mehrere Einzelteile zerlegt und mit großen Frachtmaschinen an den Bodensee transportiert. Der große Rumpf der ehemaligen Lufthansa-Maschine Landshut landete am 23. September als Flugzeug im Flugzeug am Flughafen Friedrichshafen.

30. September: Erpresser vergiftet Baby-Nahrung in Friedrichshafen

Im September verbreitete ein Lebensmittelerpresser Angst und Schrecken. Kurz vor Ladenschluss stellte er fünf vergiftete Babygläschen in einen Supermarkt in Friedrichshafen. In einem Drohschreiben gab er diese Information an die Polizei. Er drohte, weitere Lebensmittel zu vergiften und forderte eine hohe Summe von deutschen Supermärkten. Die Polizei ermittelte zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 220 Mann bereits seit Mitte September. Zwei Wochen später wendete sie sich mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit und erhielt dadurch den entscheidenden Hinweis. Der Tatverdächtige legte ein Geständnis ab, die Behörden gaben Entwarnung. Unsicherheit und Wut bleiben bei Kunden des betroffenen Supermarkts in den Tagen nach dem Vorfall weiterhin bestehen.

Wie sehr die Menschen in Baden-Württemberg dieses Thema beschäftigte, zeigt sich auch in den Google-Suchtrends des vergangenen Jahres. Der Suche zum Thema Babynahrung stieg aufgrund des Vorfalls landesweit extrem an.







Oktober

5.Oktober: Der Konstanzer Regisseur und Theaterpädagoge Felix Strasser stirbt

Die Kulturszene in Konstanz verlor im Oktober ein Gesicht, das bis in die Region bekannt war: Mit 41 Jahren verstarb plötzlich der Regisseur, Autor und Theaterpädagoge Felix Strasser in seinem Büro an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Zahlreiche kulturelle Projekte in Konstanz trugen seine Handschrift. Immer wieder hatte Strasser ungewöhnliche Projekte in der Stadt entwickelt, wie eine Theateraufführung in der Therme oder eine Musiktextperformance mit Fahrgästen des Konstanzer Stadtbusses "Roter Arnold".

14. Oktober: Verhüllung der Imperia

Die Aussicht auf das Konstanzer Wahrzeichen Imperia war im Oktober für wenige Stunden versperrt:Die Skulptur wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem schwarzen Tuch verhüllt. Nachdem die rechtsextreme Identitäre Bewegung Schwaben sich zu der Aktion bekannte, ermittelte der Staatsschutz. Als die Verhüllung bemerkt wurde, kletterten Höhenretter der Feuerwehr zur Impera und befreiten sie vom schwarzen Tuch.

30. Oktober: Alfred Heizmann stirbt mit 68 Jahren

Die Fasnachtsszene am Bodenseekreis verlor Ende Oktober ein prägendes Gesicht. Wenige Tage vor dem Beginn der Fasnacht starb das Konstanzer Fasnachts-Urgestein Alfred Heizmann überraschend mit 68 Jahren. Heizmann prägte die Fastnachtsszene im Bodenseekreis und war ein bekanntes Gesicht der Fernsehfastnacht aus dem Konstanzer Konzil. Der ehemalige Religionslehrer lebte auf der Insel Reichenau und arbeitete dort als Autor und Mundartdicher. Mahnende und humoristische Verse prägten seine Vorträge, mit denen er auch außerhalb der Fasnacht auftrat, wie hier bei einer Lesung im April auf der MS Seestern.

November

8. November: Aus für Spital Bad Säckingen

Die Krankenhaussituation am Hochrhein wurde 2017 lange und emotional diskutiert. Im November folgte dann die endgültige Entscheidung: Das Krankenhaus Bad Säckingen schließt zum 31. Dezemberaus wirtschaftlichen Gründen. Dafür soll in den Räumlichkeiten ein Gesundheitscampus entstehen. Die Abstimmung des Kreistags im Landkreis Waldshut zur Zukunft des Krankenhauses verfolgten rund 800 Besucher. Zwischenrufe, Beleidungen und zahlreiche rote Luftballons von Befürwortern begleiteten die Sitzung. Am Ende stimmte der Rat mit 35 Ja- zu fünf Nein-Stimmen für die Schließung.

Dezember

14. Dezember: Flugzeugabstürz in Ravensburg

Im Dezember stürzte zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Flugzeug im Bodenseekreis ab. Erneut starben alle Insassen. Unter den Opfern war auch der als "Bäderkönig" bekannt gewordene 79-jährige Investor Josef Wund, der aus der Nähe von Friedrichshafen stammt. Er baute die Therme im bayerischen Erding, die Badewelt Sinsheim und das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt, die er jetzt moderniesieren wollte. Mit dem 45-jähirgen Piloten und einem 49-jährigen Mann aus Wien war er in einer Cessna auf dem Weg von Südhessen zum Flughafen Friedrichshafen. Um 18.15 Uhr stürzte die Maschine kurz vor dem Ziel ab in ein kleines Waldgebiet östlich von Ravensburg.

15. Dezember: Security-Mitarbeiter wird vor einer Donaueschinger Diskothek niedergeschossen

Die Polizei fahndete tagelang unter Hochdruck nach einem 21-Jährigen, der auf einen Security-Mitarbeiter einer Donaueschinger Diskothek geschossen haben soll. Dem Täter wurde der Zutritt zur Diskothek verwehrt, woraufhin er eine Waffe zog und schoss. Der Angeschossene musste in einer Klinik einer Notoperation unterzogen werden. Der Täter flüchtete mit einem Begleiter. Die Polizei wendete sich mit einer Beschreibung und einem Foto des Verdächtigen an die Öffentlichkeit. Eine erste Spur führte nach Ulm, jedoch ohne Erfolg.