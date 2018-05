Leben und Wissen Ist ein Leben ohne Plastik möglich? SÜDKURIER-Redakteurin Kerstin Mommsen probiert's aus und verrät Ihnen in ihrem Blog, wie schwierig das sein kann

Ist ein Leben ohne Plastik möglich? SÜDKURIER-Redakteurin Kerstin Mommsen probiert's aus und verrät Ihnen in ihrem Blog, wie schwierig das sein kann

Das Leben ohne Plastik meistern? Das ist eine Herausforderung, der ich mich gemeinsam mit meiner Familie stellen möchte. Klar, Plastik macht unser Leben schneller und dadaurch oft auch einfacher - Plastik ist aber auch nicht unbedenklich für unseren Planeten. Ich möchte versuchen, Plastik komplett aus meinem Alltag zu verbannen. Vielleicht ist das in vollem Umfang gar nicht möglich, aber ich finde, einen Versuch ist es wert. Hier in meinem Blog möchte ich Sie an meinem Versuch teilhaben lassen: