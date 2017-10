Region Herbststurm "Herwart" kommt: Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen in der Region

Mit „Herwart“ steht ein neuer Herbststurm vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Sturmböen und Schauern in weiten Teilen der Region.

Mit „Herwart“ wird in der Nacht zu Sonntag bereits der dritte Herbststurm des Jahres erwartet. An der Nordsee und im höheren Bergland müsse sogar mit Orkanböen gerechnet werden, warnten die Meteorologen am Samstag. So werden an der Nordsee Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet. Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.



In weiten Teilen der SÜDKURIER-Region gilt aktuell eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 und 110 Stundenkilometern. Die Warnung gilt bis 18 Uhr am Sonntagabend.