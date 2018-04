Region Frühsommersonne lockt Ausflügler ins Freie - aber zum Wochenbeginn droht die Abkühlung

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 28 Grad haben am Wochenende überall im Südwesten Sonnenhungrige ins Freie gelockt. Kommt die Abkühlung im Laufe der Woche auch in Ihrer Region?

Der Südwesten hat ein Frühsommer-Wochenende hinter sich. Das Thermometer stieg auf bis zu 28 Grad, die Sonne strahlte am blauen Himmel. Für Ausflügler waren das perfekte Bedingungen. Viele Arbeitnehmer nutzen den Maifeiertag am Dienstag für ein verlängertes Wochenende. Aber bleibt das Wetter so prächtig? Die Aussichten für die kommende Woche fallen nicht ganz so gut aus.

Abkühlung im Lauf der kommenden Woche in Sicht

Eine Abkühlung ist schon in Sicht. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll der Mai mit klassischem Aprilwetter beginnen. Eine Kaltfront bringe einen Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern nach Baden-Württemberg. Pünktlich zum Start der Freibad-Saison - also am 1. Mai - fielen die Temperaturen zwischenzeitlich unter die 20-Grad-Marke. Zur Wochenmitte soll es dem DWD zufolge mit den Temperaturen wieder bergauf gehen.

So wird das Wetter in der kommenden Woche in unserer Region

Und wie wird das Wetter rund um den ersten Mai zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein? Das sind die Aussichten, auf die sich alle Maiwanderer und Ausflügler einstellen müssen.