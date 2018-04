Region Fähre steht still, Busse fahren nicht: Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen Pendler

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt den öffentlichen Nahverkehr, Kitas oder Verwaltungen in Baden-Württemberg. Vor allem Pendler bekommen die Auswirkungen zu spüren. Am Bodensee steht die Fähre still, Busverbindungen fallen aus. Wie die Lage im Land und in der Region ist und wo Sie mit Einschränkungen rechnen müssen.

Schlechte Nachrichten für Pendler im Südwesten: Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Dienstag in mehreren Städten den Nahverkehr lahmgelegt. So standen in Konstanz nicht nur Busse still - auch die Fähre zwischen Meersburg und Konstanz fuhr nicht, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen sagte.

Auch in anderen Städten wie Karlsruhe fuhren die Busse nicht. Hintergrund ist der Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst, in dem Verdi den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen will.

Erstmals wurde daher am Dienstag auch der kommunale Nahverkehr in mehreren Städten in Baden-Württemberg bestreikt. Betroffen waren nach Angaben von Verdi die Nahverkehrsbetriebe in Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg und Konstanz. Aber auch die Angestellten von Verwaltungen, Kindertagesstätten und Kliniken waren aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Karlsruhe beteiligten sich etwa Beschäftigte der Müllabfuhr an den Warnstreiks.

24 Flugausfälle am Flughafen Stuttgart

Auch Reisende am Stuttgarter Flughafen bekamen den Arbeitskampf zu spüren. Am Airport selbst wurde zwar nicht gestreikt, dafür aber an denen in Frankfurt, München, Köln und Bremen. In Stuttgarter fielen einem Flughafensprecher daher zwölf An- und zwölf Abflüge aus.

Am Mittwoch sind Arbeitsniederlegungen in der Rhein-Neckar-Region, Reutlingen, Tübingen, Heilbronn und Ulm angekündigt, am Donnerstag in Stuttgart und Umgebung. In allen Städten mit kommunalem Nahverkehr im Südwesten soll dieser in den kommenden Tagen einmal bestreikt werden, wie Verdi-Sprecher Andreas Henke ankündigte.

Vor der dritten und letzten vereinbarten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April in Potsdam hat Verdi in dieser Woche insgesamt drei Streiktage angekündigt. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat. In der zweiten Tarifrunde hatten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.

Streik im Kreis Konstanz am Dienstag und im Bodenseekreis am Mittwoch: Was Sie wissen dazu wissen müssen

Die Fähre zwischen Meersburg und Staad fährt nicht - gibt es eine Alternative?

Der Fährbetrieb zwischen Konstanz und Meersburg werde am Dienstag zwischen 5 und 21 Uhr komplett eingestellt, teilen die Stadtwerke Konstanz mit.

komplett eingestellt, teilen die Stadtwerke Konstanz mit. Autofahrer müssten den Umweg auf der Straße in Kauf nehmen.

müssten den Umweg auf der Straße in Kauf nehmen. Für Fußgänger und Radfahrer werde zwischen Konstanz und Meersburg die MS Radolfzell eingesetzt, die die Überfahrt gewährleistet. Die Stadtwerke bitten ihre Kunden am Streiktag das Fahrrad, den Seehas oder das Auto zu nutzen. Der Fahrplan der MS Radolfzell sieht folgendermaßen aus:

ab Konstanz: 6 Uhr, 7.30 Uhr, 9 Uhr, 10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.45 Uhr, 17.15 Uhr, 19 Uhr

ab Meersburg: 6.45 Uhr, 8.15 Uhr, 9.45 Uhr, 11.15 Uhr, 13.15 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr, 18.15 Uhr, 19.45 Uhr

Welche Buslinien fahren in Konstanz denn überhaupt?

Wie Stadtwerke-Sprecher Josef Siebler berichtet, werden am Dienstag voraussichtlich nur zwei Buslinien verkehren , die Mainaulinie - verkehrt nur "zwischen Insel Mainau und dem Festland der Insel" - und die Linie 908 zwischen Konstanz und Kreuzlingen/Landschlacht. Fahrscheine

berichtet, werden am Dienstag voraussichtlich , die Mainaulinie - verkehrt nur "zwischen Insel Mainau und dem Festland der Insel" - und die Linie 908 zwischen Konstanz und Kreuzlingen/Landschlacht. Fahrscheine Busfahrkarten sind auch in den Seehas-Zügen zwischen Wollmatingen und Konstanz gültig.

Wo bekomme ich Informationen zu den bestreikten Linien und zu Alternativen?

Die Stadtwerke Konstanz sind auf mehreren Kanälen erreichbar

Hotline unter Telefon (07531)803-0

im Internet unter swk.stadtwerke-konstanz.de/streik

auf Twitter: twitter.com/StadtwerkeKN

Welche Kindertagesstätten bleiben geschlossen?

Stadt Konstanz

geschlossen: Einrichtungen im Paradies, in Litzelstetten, Wallhausen, am Salzberg und die Villa Kunterbunt

Einrichtungen im Paradies, in Litzelstetten, Wallhausen, am Salzberg und die Villa Kunterbunt teilweise geöffnet: Einrichtungen Weiherhof, Urisberg , Gustav-Schwab und Am Rhein werden nur zum Teil bestreikt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Hier würden für die Kinder der jeweiligen Kita Notgruppen mit begrenzten Öffnungszeiten angeboten.

Stadt Singen

geschlossen: Kitas in Schlatt und Beuren sowie das Kinderhaus Maggi

Kitas in Schlatt und Beuren sowie das Kinderhaus Maggi im Streik: Mitarbeiter des Bürgerzentrums BÜZ in der August-Ruf-Straße und Abteilungen der Stadtverwaltung

Welche Krankenhäuser sind vom Streik betroffen?

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz rechnet damit, dass der Streik an den Krankenhäusern von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 21 Uhr, dauern wird. Eine Notdienstvereinbarung hat der Verbund mit Verdi abgeschlossen, so dass akute Notfälle operiert werden können.

Konstanzer Klinikum: Zwei Pflegestationen werden komplett bestreikt

Zwei Pflegestationen werden komplett bestreikt Hegau-Bodensee-Klinikum Singen: Drei Pflegestationen vollständig bestreikt

Drei Pflegestationen vollständig bestreikt Radolfzeller Krankenhaus: Anästhesisten beteiligen sich am Streik, planbare Operationen wurden verlegt.

Bundesweit werden vier Flughäfen bestreikt. Wird man Auswirkungen am Bodensee-Airport spüren?

Der Streik am Dienstag am Flughafen Frankfurt am Main, macht sich auch am Bodensee-Airport bemerkbar: Drei Rotationen waren am Montagnachmittag bereits gestrichen. Dass die vierte noch folgt, wollte Andreas Humer-Hager, Sprecher der Flughafengesellschaft auf Anfrage nicht ausschließen. Er rät Passagieren, sich auf der Lufthansa-Webseite über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.

Streiks im Bodenseekreis: Am Mittwoch wird es ernst

Auch im Bodenseekreis soll gestreikt werden - allerdings erst am Mittwoch.

Stadt Friedrichshafen

Das Baubetriebsamt streikt, teilt die Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Es sei aber gewährleistet, dass die Notdienste besetzt sind – dazu gehören unter anderem der Einsatz beim Ausfall von Ampelanlagen oder einer kurzfristig erforderlichen Straßensperrung. Zu Einschränkungen könne es beispielsweise bei der Grünpflege und der Stadtreinigung kommen.

Stadt Tettnang

Das Klinikum Tettnang ist am Vormittag betroffen, teilt Susann Ganzert, Sprecherin des Friedrichshafener Klinkums, auf Anfrage mit.

Gemeinde Salem

Die Kindergärten Kleiner Brühl, Stefansfeld, Fohrenbühl und Grasbeuren bleiben wegen des Streiks geschlossen.

Gemeinde Meckenbeuren