Bräunlingen/Häusern/Meckenbeuren/Owingen/Steißlingen Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen: Mehrere Gemeinden in der Region haben gewählt

Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen: Mehrere Gemeinden in der Region haben gewählt

In mehreren Gemeinden in der Region wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Berichte und Wahlergebnisse aus Bräunlingen, Häusern, Meckenbeuren, Owingen und Steißlingen gibt es hier.

Micha Bächle wird Bürgermeister von Bräunlingen

In Bräunlingen ist die Entscheidung bereits im ersten Wahlgang gefallen: Mit 68,1 Prozent der Stimmen wurde Micha Bächle zum Bürgermeister von Bräunlingen gewählt. Er setzte sich damit gegen seine drei Mitbewerber Heiko Zorn, Carmen Haberland und Andreas Schreiber durch.

Die Ergebnisse und den Bericht gibt es hier.

Amtsinhaber Thomas Kaiser in Häusern wiedergewählt

In Häusern am Hochrhein wurde Amtsinhaber Thomas Kaiser mit 92,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Mit 92,9 Prozent der Stimmen startet er in seine vierte Amtszeit. Anders als noch bei der Wahl vor acht Jahren war der 58-Jährige der einzige Bewerber.

Weitere Informationen zur Wahl in Häusern finden Sie hier.

Elisabeth Kugel ist neue Bürgermeisterin von Meckenbeuren

Überraschend hingegen ist das Wahlergebnis in Meckenbeuren. Elisabeth Kugel hat sich mit 54,8 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Andreas Schmid durchgesetzt.

Lesen Sie hier mehr zu den Ergebnissen der Wahl in Meckenbeuren.

Bürgermeister Henrik Wengert in Owingen als Bürgermeister bestätigt

Bei den Bürgermeisterwahlen in Owingen siegte Amtsinhaber Wengert mit 96,85 Prozent. Sein Herausforderer Thomas Blietschau erreichte 2,63 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Hier erfahren Sie mehr über die Bürgermeisterwahl in Owingen.

Benjamin Mors gewinnt die Wahl in Steißlingen

Benjamin Mors ist mit großer Mehrheit zum neuen Bürgermeister von Steißlingen gewählt worden. Der 26 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirt und Kämmerer von Engen hat die Wahl mit 77,9 Prozent klar für sich entschieden.

Hier finden Sie die Details zum Wahlergebnis.