Region Damit Sie an Fasnacht richtig angezogen sind, haben wir einen Blick auf das Wetter in der Region geworfen

Damit Sie an Fasnacht richtig angezogen sind, haben wir einen Blick auf das Wetter in der Region geworfen

Die wichtigsten Fasnachtstage stehen kurz bevor. Aber wie wird das Wetter am Schmotzigen Donnerstag? Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetter Kontor hat das Wetter in der Region für Sie analysiert.

Ist das Kostüm für den Fasnachtsumzug in Villingen-Schwenningen warm genug oder braucht es dazu noch eine Jacke? Und sollten die Maskenträger in Konstanz am Schmotzigen Dunschtig lieber einen Regenschirm mitnehmen? Ein Blick auf die Wettervorhersage von Wetter Kontor in den Fasnachtshochburgen der Region hilft bei der Planung - damit die Narren bei der Feierei keine böse Überraschung von oben erwartet.

Konstanz

Am Donnerstag gibt es in Konstanz Temperaturen um drei Grad Celsius, damit ist das Klima recht winterlich. "Es soll ja normalerweise auch kalt sein zu dieser Jahreszeit", sagt Meteorologe und Geschäftsführer von Wetter Kontor Jürgen Schmidt. Trotzdem gab es im Jahr 1990 ein historisches Hoch am Schmotzigen Dunschtig in Konstanz: Die Temperatur am Tag lag damals bei 15,1 Grad Celsius.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit in Konstanz beträgt etwa 30 Prozent. "Ein paar Schneeflocken sind nicht ausgeschlossen", sagt Schmidt. Im Laufe des Tages nimmt die Wahrscheinlichkeit für Schneefall aber wieder ab: "Es wird eher am Vormittag schneien", sagt Schmidt. Die Sonne lässt sich am Donnerstag nicht blicken.

Friedrichshafen

Auch in Friedrichshafen sind mit Temperaturen um drei Grad zu rechnen. Nachts kühlt es sich auf minus drei Grad ab. "Es wird wohl ein etwas kälterer Fasnachtsdonnerstag", sagt Schmidt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt laut Wetter Kontor bei 30 Prozent, statt mit Regen kann mit Schnee gerechnet werden. "Den Regenschirm kann man weglassen, die paar Schneeflocken sollten nicht wehtun", sagt Schmidt. Die Sonne zeigt sich laut der Vorhersage für Donnerstag nicht.

Waldshut-Tiengen

Auch in Waldshut gibt es laut Wetter Kontor eine 30-prozentige Niederschlagswahrscheinlichkeit. Zudem gibt es tagsüber eine Temperatur von etwa vier Grad. Damit haben die Waldshuter Narren im Vergleich zu den anderen Städten den wärmsten Donnerstag. Am Abend kühlt es sich dann ab, denn in der Nacht fallen die Temperaturen auf minus einen Grad. Die Sonne lässt sich auch in Waldshut nicht blicken: "Die Chancen auf Sonne sind relativ gering", sagt Meteorologe Schmidt.

Villingen-Schwenningen

Mit einer Temperatur von einem Grad ist es in Villingen-Schwenningen am Donnerstag am kältesten. Für alle Hästräger bedeutet das: "Auf jeden Fall warm anziehen", sagt Schmidt. Nachts kühlt es sich sogar auf minus sechs Grad ab. Insgesamt ist das Wetter den Tag über bewölkt bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 30 Prozent.

Der Ausblick auf das Wochenende:

Das Wetter am Fasnachtswochenende bleibt weitestgehend konstant. Das ist gut, denn auch dann finden noch zahlreiche Fasnachts-Veranstaltungen in der Region statt. "Es bleibt tagsüber bei Temperaturen um die drei Grad, nachts gibt es leichten Frost", sagt Schmidt. Und die derzeitige Vorhersage lässt zumindest auf etwas Sonne hoffen: "Am Freitag wird es recht freundlich", sagt Schmidt. "Am Samstag kann es aber wieder etwas schneien." In Konstanz und Friedrichshafen ist das Schneerisiko dabei höher als in den östlicheren Gebieten Waldshut und Villingen- Schwenningen.

Am Rosenmontag wartet nach Angaben des Meteorologen schon das nächste Tief mit Niederschlägen. Ob das Wetter wirklich der Voraussage entspricht, ist für den Meteorologen Jürgen Schmidt zurzeit aber noch nicht absehbar. "Das Abschätzen ein paar Tage im Voraus ist gerade nicht so einfach", sagt Schmidt. Grund dafür sind relativ viele Tiefdruckgebiete in der Höhe, die schnell weiterziehen können. Kalt wird es in der Region aber definitiv. Deshalb hat der Meteorologe auch noch einen Tipp für alle, die zurzeit noch kein Kostüm haben: "Ein Eisbärenkostüm bietet sich bei dem Wetter an."