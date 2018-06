01.08.2017 13:23 SK Silbertal/Vorarlberg Tödlicher Alpinunfall: Mann stürzt rund 150 Meter in die Tiefe

Ein Mann ist am Montagabend am Kristberg in Silbertal/Vorarlberg abgestürzt und fiel rund 150 Meter tief auf das Bachbett der Litz. Dies geht aus einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg hervor.