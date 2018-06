Vorarleberg Skifahrer aus Deutschland stirbt bei Unfall im Montafon

Ein 52 Jahre alter Skifahrer aus Deutschland ist bei einem Unfall im Skigebiet Silvretta im Montafon ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei in Bludenz stammt der Mann aus dem hessischen Bad Vilbel. Das sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Der Unfall ereignete sich demnach am Samstag gegen 11.45 Uhr. Der 52-Jährige sei in Begleitung seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter von der Bergstation Madrisella abgefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Mann über den Pistenrand gefahren und in offenem Gelände unterwegs gewesen. Dort stürzte er auf einen etwa 2,80 Meter tiefer liegenden Weg und dann weitere 13 Meter in steiles, felsdurchsetztes Gelände. "Der Mann blieb regungslos liegen und wurde von seiner Familie erstversorgt", heißt es seitens der Polizei. "Trotz der sofort eingeleiteten Rettungskette konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden."