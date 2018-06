07.11.2016 18:00 SK Vorarlberg Fahrer springt vor Absturz aus Lastwagen – Mitfahrer werden verletzt

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen in Lech am Arlberg auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen geraten und über eine angrenzende Böschung abgestürzt. Der Fahrer konnte vor dem Absturz aus dem Führerhaus springen, zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.