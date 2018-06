Zahlreiche bekannte Gesichterwaren in Brand zu Gast und gaben sich bei der Alpengaudi 2017 die Ehre. Den Auftakt macht dazu am Freitag Abend beim Warmup DJ ChrisJukebox, sowie Zaubermond und die Partyhelden . Am Samstag gings dann weiter mit Alex Pezzei und Geri Tschann bereits ab 11 Uhr zu einer musikalischen Wanderung,die von vielen Fans bei schönem Wetter besucht wurde, bevors dann mit den Alphornbläsern dazu Alex Pezzei und Vanessa Grand weiter ging und diese für Stimmung sorgten.



Als Höhepunkt gab dann auch Geri der Klostertaler sein buntes Programm zum Besten . Den Abschluss der Alpengaudi 2017 bildet am Sonntag das große Open-Air mit den Partyhelden, Julia Buchner, Robin Leon, Mario und Christoph, sowie natürlich Geri dem Klostertaler.Trotz nicht optimalem Wetter am Sonntag kamen fast 1 000 Fans und feierten ausgelassen die Alpengaudi und freuten sich als Geri Tschann und Heike Spieler bekannt gaben das es am ersten oder zweiten Wochenende im August 2018 wieder eine Alpengaudi geben wird.

