21.08.2016 09:15 dpa/lsw Rheinau Motorboot in Jachthafen gesunken

Im Jachthafen von Rheinau (Ortenaukreis) ist ein sechs Meter langes Motorboot gesunken. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant am Samstagabend bemerkt, dass das am Steg befestigte Boot sich in erheblicher Schieflage befand.