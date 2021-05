Ostrach 25. Mai 2021, 19:11 Uhr

21-Jähriger fährt in Ostrach betrunken zur Wirtschaft: Jetzt ist er seinen Führerschein los

Die ersten Lockerungen im Kreis Sigmaringen nutzte ein 21-Jähriger für den Besuch in einer Wirtschaft in Ostrach. Nachdem Polizeibeamte den betrunkenen jungen Mann wieder nach Hause brachten, setzte der 21-Jährige sich in ein Auto und fuhr wieder zur Wirtschaft. Seinen Führerschein ist er jetzt los.