Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kind und einer bislang unbekannten Person ist es laut Polizeibericht am Samstagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Schachturnier in einer Schule in der Reutiner Straße gekommen. Ein ihm namentlich bekannter Mann soll das Kind dabei gegen eine Säule gestoßen haben. Das Kind verletzte sich hierbei so, dass ihm beide vorderen Schneidezähne und ein Eckzahn abbrachen, heißt es weiter.

Der Vorfall wurde erst am Sonntagmorgen bei der Polizei in Lindau angezeigt. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Lindau, Telefon 08382 9100.