Bei einem Schachturnier in einer Schule in der Reutiner Straße wurde am Samstag ein neunjähriges Kind verletzt. Zunächst hieß es, dass ein Mann das Kind gegen eine Säule gestoßen habe. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Täter ebenfalls um ein Kind handelte.

Lindau Mann onaniert in Sauna und ruft kurz darauf selbst die Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Beide Kinder spielten im Hof der Schule, teilt die Polizei mit. Dabei wurde das neunjährige Kind gestoßen und verletzte sich dabei. „Ob der Stoß absichtlich oder unabsichtlich geschah, muss jedoch noch ermittelt werden“, heißt es weiter. Das zweite beteiligte Kind sei den Beamten zwischenzeitlich bekannt.