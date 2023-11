Ein 57-jähriger Mann teilte der Polizei am Mittwoch gegen 23.15 Uhr mit, dass er vor einer Sauna in der Lindauer Therme von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden sei. „Im Rahmen der ersten Ermittlungen gab der Geschädigte dann an, dass er jedoch an der Tat nicht ganz unbeteiligt war“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Mann bittet um Begleitung bis zum Auto

Nach seinen eigenen Angaben hatte der 57-Jährige in der Sauna onaniert, teilt die Polizei weiter mit. Nach dem Verlassen der Sauna wurde er von einem anderen Gast mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der 57-Jährige bat die Polizeistreife, ihn zu seinem Auto zu begleiten, da er befürchtete, dass der Mann, der ihn offenbar geschlagen hatte, ihm nochmals auflauern würde.

Die Beamten leiteten im Nachgang zwei Ermittlungsverfahren ein: eines gegen den bisher unbekannten Schläger wegen vorsätzlicher Körperverletzung und eines gegen den 57-Jährigen wegen exhibitionistischer Handlungen.