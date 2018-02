26.02.2018 17:29 Susanne Hogl Lindau Therme Lindau: 16 Bäume bereits am Samstag gefällt

Jetzt ging es in Sachen Lindauer Therme Schlag auf Schlag: Am Samstag hatten die Verantwortlichen der Stadt Lindau im Amtsblatt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den rund 34,5 Millionen Euro teuren Neubau der Lindauer Therme im Amtsblatt veröffentlicht und an Investor Andreas Schauer die Baugenehmigung erteilt, da wurden bereits am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr die ersten Bäume gefällt.