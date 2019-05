Wie bekommt man fußballbegeisterte Teenager am Samstagmorgen vor zwölf Uhr aus dem Bett? Ganz einfach – man verkauft Tickets des Kreisligisten Spielvereinigung Lindau (SpVgg Lindau) gegen den FC Bayern und schon stehen sie stundenlang in der Schlange an, um eine Karte zu ergattern. Am Samstag ab 10 Uhr war es soweit, da gab es die Karten für das Spiel, das zum 100. Geburtstag der Spielvereinigung Lindau im heimischen Stadion am 29. Mai ab 18 Uhr stattfinden wird.

Ganz Lindau im Fußballfieber – in der ganzen Stadt hängen überall transparente, die Werbung machen für das Spiel der Lindauer gegen die Bayernstars. | Bild: Susanne Hogl

„Ich bin seit 1.30. Uhr heute Nacht hier, da ich auf jeden Fall eine Karte haben wollte“, erzählt der 16-jährige Niklas Menneg aus Achberg. Die ersten, ganz hartnäckigen Fans, die sich das wirklich letzte Spiel von Robben und Ribéry nicht entgehen lassen wollen, waren mit Schlafsack und Isomatte bereits um 23 Uhr auf den Parkplatz gegenüber den Lindauer Stadions gekommen. „Wir waren überrascht, dass um acht Uhr erst rund 200 Leute anstanden vor dem einzigen Verkaufscontainer,“ erzählt rein junger Polizeibeamter.

Doch dann wurde es immer voller und mit dem Auto ging rund um den gesperrten Parkplatz an der Blauwiese (der heißt wirklich so !) nichts mehr. Zwischen 25000 und 3000 Fans, so die ersten Schätzungen der Polizei wollten Tickets haben, die es nur am Samstag gab. „Wenn welche übrig sein sollten, dann verkaufen wir die ab Montag im Internet“, weiß Markus Trifflinger von der Spielvereinigung Lindau SpVgg Lindau).

Markus Trifflinger vom Kreisligisten SpVgg Lindau hofft, dass der 100. Geburtstag der Lindauer Fußballer gebührend Beachtung findet und nicht nur die Bayern-Stars. | Bild: Susanne Hogl

Trifflinger hofft auch, dass bei all dem Wirbel um die FC Bayern Spieler der eigentliche Grund für das Match nicht ganz vergessen wird. „Ich würde mir wünschen, dass die Medien, die uns von überall her bestürmen auch über die Spielvereinigung Lindau berichten und nicht nur über die Bayern-Stars“, so Trifflinger.

„Ich will die Bayern einmal live sehen, weil hier die Karten günstiger und leichter zu bekommen sind als für die Allianzarena“, erklärt der 17-jährige Constantin Hirscher aus Lindau, der um fünf Uhr Morgens gekommen war.

Endlich nach fünfstündigem Schlange stehen freut sich der 17-jährige Constantin Hirscher über die Bayernkarten. | Bild: Susanne Hogl

20 Euro kostet ein Stehplatzticket und 35,- Euro ein Sitzplatz. Wer 86,- Euro zahlt, darf in den so genannten Vip-Bereich. Nach Angaben von SpVgg Lindau-Präsident, Schönheitschirurg Prof. Dr. Dr. Werner Mang, soll es durch den Bau von Zusatztribünen dann 4500 Steh- und 2800 Sitzplätze, sowie 400 Vipplätze im Lindauer Stadion geben. Die Kostendafür rund 100 000 Euro. Das finanzielle Risiko trägt laut Mang eine Eventagentur und nicht die Spielvereinigung Lindau. Seinen guten Beziehungen zu Beckenbauer und Co. Ist es auch zu verdanken, dass die Bayern wohl in Starbesetzung an den Bodensee kommen werden.

Tausende Fans standen teilweise seit Stunden an, um die begehrten Tickets für das Freundschaftsspiel des FC-Bayern gegen die SpVgg Lindau im Lindauer Stadion zu ergattern. | Bild: Susanne Hogl

Ob die Bayern den Lindauern zumindest das eine oder andere Tor gönnen werden oder ob es für die Roten einen hohen zweistelligen Sieg geben wird, dürfte bei dem Freundschaftsmatch eine untergeordnete Rolle spielen – für die meisten Fans zählt nur die Tatsache, die Bayern kommen tatsächlich nach Lindau!