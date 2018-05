23.08.2017 10:31 dpa Lindau Lindauer Schwimmbad nach Handgranaten-Fund noch gesperrt

Nach der Bergung einer Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist eine Badeanstalt in Lindau aus Sicherheitsgründen noch gesperrt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die amerikanische Eierhandgranate am Vorabend von drei etwa zehnjährigen Mädchen im Badebereich entdeckt.