Kreis Lindau Größte UN-Übung weltweit im Allgäu

Künftige Militärbeobachter trainieren den Ernstfall vor der beschaulichen Kulisse des Allgäus. Mehr als 200 Soldaten aus 37 Nationen sind bei der Übung mit mehr als 180 Fahrzeugen im Einsatz.

Kühe grasen auf saftig-grünen Wiesen, hier und da steht ein einsames Gehöft, im Hintergrund ist die Glocke der kleinen Dorfkapelle zu hören. Für das, was nach Allgäuer Idylle klingt und aussieht, haben die Soldaten keinen Blick übrig. Für die künftigen Militärbeobachter der Vereinten Nationen (UN) geht es hier darum, für den Einsatz in Kriegs- und Krisengebieten optimal vorbereitet zu sein.

Noch bis zum kommenden Mittwoch nehmen an verschiedenen Orten im Landkreis Lindau, Wangen und Isny 60 Soldaten aus 37 Nationen als Höhepunkt ihrer neunwöchigen einsatzvorbereitenden Ausbildung an der großen Abschlussübung "Blue Flag – Fo(u)r Peace Central Europe 2017" teil. Neben den künftigen UN-Militärbeobachtern, die bei ihren Einsätzen in aller Welt übrigens immer gänzlich unbewaffnet sind, sind bei der Übung insgesamt 500 Teilnehmer im Einsatz.

"Wir wollen, dass die Soldaten hier möglichst realistische Szenarien vorfinden, die es alle schon einmal bei UN-Einsätzen gegeben hat", erklärt Hauptmann Martin Baumeister, der selbst schon etliche Auslandseinsätze absolviert hat. Deshalb sind neben den künftigen UN-Soldaten auch etliche Soldaten aus dem Ausbildungszentrum in Hammelburg in Einsatz, die verschiedene mögliche Vorfälle "spielen". So war am Montag im Hinterland des beschaulichen Dorfes Maria-Thann plötzlich die heile Welt so gar nicht mehr in Ordnung. "Die Soldaten sind in ihren Fahrzeugen unterwegs und bekommen von uns GPS-Koordinaten. Sie müssen dann verschiedene Punkte anfahren und finden dort die unterschiedlichsten Vorfälle vor", erklärt Baumeister.

Zwei Jeeps vom Typ Pathfinder mit blauen UN-Flaggen stoppen plötzlich aus voller Fahrt. Zwischen grünen Wiesen an einer kleinen Abzweigung ist es zwischen einem UN-Militärlaster und einem zivilen Auto zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der unverletzte Fahrer tobt auf der Straße und beschimpft die Unfallverursacher. Jetzt heißt es für die UN-Militärbeobachter die Lage richtig einschätzen und sofort handeln.

"Die Soldaten gehen erst einmal zu zweit vorsichtig näher und schauen, ob der unverletzte Fahrer bewaffnet ist und wie die Situation aussieht. Sie müssen zwar natürlich Erste Hilfe leisten, aber nicht ihr eigenes Leben in Gefahr bringen", erklärt Baumeister. Bewaffnet ist der Mann zwar nicht, aber er greift die Soldaten immer wieder an, ist verzweifelt, weil seine beiden Mitfahrer verletzt auf der Straße liegen. Besonnen nimmt ein niederländischer UN-Militärbeobachter den Mann zur Seite und bittet ihn bei seinem verletzten Freund zu bleiben. "That's important now – he really needs you!" (Das ist jetzt ganz wichtig , er braucht dich jetzt!") Mit diesen Worten versucht der Soldat, den aufgebrachten Fahrer zu beruhigen, seine Kameraden leisten in der Zwischenzeit Erste Hilfe und müssen feststellen, dass für einen der beiden Verletzten jede Hilfe zu spät kommt.

"Eigentlich müssten sie den Toten jetzt abdecken, aber ich denke, sie wollen es dem ohnehin sehr aufgebrachten Mann nicht gleich sagen, dass sein Freund tot ist", vermutet Baumeister. Ob die Soldaten richtig und angemessen gehandelt haben, darüber wird am Abend nach der Übung gesprochen. In jedem Team mit Soldaten ist auch immer ein sogenannter Instructor, der die Soldaten genau beobachtet, wenn möglich Tipps gibt und über jeden ein ausführliches Dossier erstellt, dass am Ende unter anderem darüber entscheidet, ob ein Soldat als UN-Militärbeobachter ins Ausland kommt oder nicht. "Wir haben auch immer wieder Soldaten, die nach einer solchen sechstägigen Übung von sich aus sagen, dass sie sich das Ganze anders vorgestellt haben und sich einen Auslandseinsatz für die UN nicht zutrauen", weiß Baumeister aus jahrelanger Erfahrung. Im vergangenen Jahr hat jedoch lediglich ein Teilnehmer die Ausbildung nicht bestanden.

UN-Übung

Der Eröffnungsappell der UN-Übung "Blue Flag – Fo(u)r Peace Central Europe" war am 30. Juni mit dem Heeresmusikkorps aus Ulm in Lindau. Die sechstägige Übung findet im Allgäu und Raum Lindau, sowie in Vorarlberg und der Ostschweiz statt. Die Abschlussveranstaltung ist in Appenzell. An der weltweit größten UN-Übung für die Ausbildung zum UN-Militärbeobachter nehmen insgesamt mehr als 500 Teilnehmer und 180 Fahrzeuge teil, darunter Transportpanzer. Tagesablauf während der Ausbildung: morgendliches Briefing, Patrouillentätigkeit zu Fuß und mit Fahrzeugen, Lageberichte an das Hauptquartier, Verhandlungsführung mit örtlichen Persönlichkeiten.