Kreis Lindau Ältester Schiffsfund im Bodensee: So lief die Bergung des Einbaums in Wasserburg ab

Ältester Schiffsfund im Bodensee: So lief die Bergung des Einbaums in Wasserburg ab

In Wasserburg im Kreis Lindau am Bodensee ist Bayerns ältestes Boot entdeckt und nun geborgen worden. Wir zeigen Bilder vom Tauchgang und der anschließenden Bergung.

Bereits 2015 hatte ein Schnorchler unter Wasser den mehr als drei Jahrtausende alten Einbaum gesichtet. Damals war allerdings noch nicht klar, was es mit dem im Wasser liegenden Holz auf sich hat.

Das fast sieben Meter lange und rund 3150 Jahre alte Wrack wurde nun geborgen und soll in der Archäologischen Staatssammlung in München weiter untersucht werden, wie das Landesamt für Denkmalpflege bei der Vorstellung des Fundes am Donnerstag in Lindau berichtete.