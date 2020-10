von Rosemarie Tillessen

Uwe Heinrichs, künstlerischer Leiter des neu eröffneten Kurtheaters Baden begrüßte an diesem Abend die Besucher. Er verwies auf die zahlreichen baulichen Veränderungen und dankte den Sponsoren: „Wir sehen Kultur als Bildungsauftrag. Kultur und Theater sind unverzichtbar!“ Zur Eröffnung wurde die Tragödie „Lulu“ von Frank Wedekind (1864-1918) aufgeführt, gespielt vom Residenztheater München in einer Bearbeitung von Bastian Kraft.

Wedekind nannte sein Stück eine „Monstretragödie“ und hat in mehreren Fassungen 21 Jahre daran gearbeitet. Lulu stand für lüsterne, anrüchige Männerfantasien und wurde jahrelang von der Zensur verboten. Bastian Kraft zeigt nun sehr eigenwilliges Regietheater. Das Publikum soll bei ihm alle Klischees vergessen, denn die eine Lulu gibt es bei ihm nicht. Er lässt sie von drei Frauen spielen – von Liliane Amuat, Juliane Köhler und Charlotte Schwab. Und da Juliane Köhler jetzt in Baden erkrankt war, übernahm Regisseur Bastian Schwab selber eine der Lulu-Frauenrollen.

Das verdeutlicht sein Anliegen: Seine Lulu liegt irgendwo zwischen Mann und Frau. Und so appellieren seine drei „Lulus“ auf der Bühne an das Publikum: „Hereinspaziert in die Männerwelt. Stellen Sie sich das jetzt einfach mal so vor!“ Sie locken und verführen und haben zahlreiche Mitspieler: Die erscheinen allerdings nur als riesige Schattenspieler oder Videoeinblendungen: Da gibt es den Kunstmaler Schwarz, den Journalisten Dr. Schön und seinen Sohn Alwa oder den früh versterbenden Dr. Goll und viele andere. Sie alle verfallen Lulu, lieben sie oder leiden unter ihr, sogar die später noch auftauchende lesbische Gräfin Geschwitz. Immer mehr verwischen dabei die Realitätsebenen und werden zu absurdem Theater.

Das ist großartiges Spektakel und eine Herausforderung für die Schauspieler. Doch ob ein unvorbereiteter Besucher diese Überschneidungen richtig verstanden hat? Viel Beifall! Die deutsche Besucherin allerdings wundert sich am meisten über die enge Bestuhlung zu Corona-Zeiten und ergreift schnell die Flucht.