von sk

Der VW Golf war am Karfreitag, 10. April , auf einem Parkplatz im Brugger Schachen abgestellt, als Passanten plötzlich Rauch bemerkten. In Kürze stand der Wagen in Vollbrand. Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, wurde das Auto ein Raub der Flammen. Zudem wurden zwei links und rechts daneben geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Kantonspolizei auf mehrere zehntausend Franken.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Nach ersten Erkenntnissen hatten der Besitzer des Autos und eine Begleitperson an der Aare gegrillt und den benutzten Einweggrill anschließend im Kofferraum des Autos deponiert. Danach hatten die beiden noch einen Spaziergang unternommen. Im Vordergrund der eingeleiteten Ermittlungen steht, dass der vermeintlich erkaltete Grill den Brand auslöste.