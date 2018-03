Kanton Aargau Zwei Hunde in Umiken hetzen und zerfleischen ein Reh

Zwei Hunde in Umiken hetzen und zerfleischen ein Reh

Ein 45-Jähriger wird angezeigt, weil seine zwei Hunde vermutlich ein Reh gehetzt und dann mitten in Umiken zerfleischt haben.

Zwei Hunde haben mitten in der Gemeinde Umiken, Bezirk Brugg, ein Reh zerfleischt. Laut „Aargauer Zeitung“ machte ein Video, das die Situation zeigte, in den sozialen Medien die Runde. Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass das Reh vermutlich von den Hunden durch die Schrebergärten in das Dorf gehetzt und dann zerfleischt wurde. Aufgrund der Polizeifahndung wurde der Hundebesitzer, ein 45-jähriger Mann, ermittelt. Dem Hundehalter droht nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Jagd- sowie gegen das Tierschutzgesetz.