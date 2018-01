vor 5 Stunden SK Kanton Aargau Zwei Frauenleichen in Wohnung entdeckt: Tatverdächtiger verhaftet

In einer Wohnung in Hausen (Kanton Aargau) stieß die Polizei am Montagmorgen auf die Leichen zweier Frauen. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide umgebracht. Der Tat dringend verdächtigt wird ein 54-jähriger Mann. Er befindet sich in Haft.