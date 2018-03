Kanton Aargau Vorwürfe gegen Chefarzt

Chefarzt beim Kantonsspital Baden soll falsche Rechnungen gestellt haben. „Erste Abklärungen hätten ergeben, dass es tatsächlich zu unkorrekten Fakturierungen kam“, räumt das Spital ein.

Nachdem Manipulationen am Kantonsspital Aarau bekannt wurde, bei denen ein Chefarzt unrechtmäßige Honorare kassiert hatte, recherchierte die Aargauer Zeitung einen ähnlichen Fall beim Kantonsspital Baden. Demnach soll dort ein Chefarzt über Jahre hinweg systematisch Operationen verrechnet haben, die er gar nicht selber vorgenommen hat. „Erste Abklärungen hätten ergeben, dass es zu unkorrekten Fakturierungen kam“, räumt das Spital ein. In vereinzelten Fällen habe demnach der Arzt zu viel, in anderen wiederum zu wenig abgerechnet. (eba)