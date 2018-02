Kanton Aargau Unfall durch Unachtsamkeit geht glimpflich aus

Drei wie durch ein Wunder Unverletzte und ein Auto mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der entstand, weil eine Mutter am Steuer abgelenkt war.

Glück im Unglück hatte eine Frau mit ihren beiden Kindern. Die 42-jährige Mutter fuhr am Donnerstagabend laut Polizeibericht mit ihren Kindern von Oberlunkhofen, Bezirk Bremgarten, in Richtung Rottenschwil. Weil sie den Kindern das Handy nach hinten reichen wollte, war sie kurz abgelenkt, so berichtet die Kantonspolizei. Deshalb kam sie von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin und die beiden Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.