von Rosemarie Tillessen

Manch einer mag sich fragen: Was ist eigentlich aus dem Kurtheater Baden geworden? Der geplante Umbau des Vierspartenhauses (Schauspiel, Tanz, Musik-, Kinder- und Jugendtheater) wurde jahrelang verschoben. Aber im Frühjahr 2018 haben Umbau und Erweiterung begonnen. Bis 2020 soll es in neuem Glanz erstrahlen. Aber die bisherige rührige Theaterleitung macht keine Pause, sondern bietet ein neues Programm an – im „Kurtheater außer Haus“. Es wurden neue Spielstätten gefunden und ein abgespecktes Programm zusammengestellt.

Am 28. Februar 2019 spielt das Kurtheater eine moderne Version von "Nathan der Weise" von Gottfried Ephraim Lessing. | Bild: Thomas Rabsch

An acht verschiedenen Orten wird ein vielseitiges Programm mit 21 Veranstaltungen angeboten: Es begann bereits mit „Ein Sommernachtstraum“ im sommerlichen Kurpark und geht abwechslungsreich weiter. Beim Schauspiel wird etwa die Ehegeschichte „Gift“ von Lot Vekemans angeboten (19. Oktober, Reformierte Kirche), dazu „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen (29. November, Gemeindesaal), auch eine moderne Vision von „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing (28. Februar, Gemeindesaal) oder etwa der Klassiker „Kleider machen Leute“ von Gottfried Keller (22. Mai, Kurpark). Ein Theaterhöhepunkt ist dann Agatha Christies Krimi-Dauerbrenner „Die Mausefalle“ (23. März, Gemeindesaal).

Corinna Harfouch zu Gast

Beim Musiktheater ist sicherlich das musikalische Abba-Kabarett ein Glanzlicht: Drei Musiker verfremden frech die schwedischen Popgstars (19. Januar, Thik-Theater im Kornhaus). Oder das theatralische Konzert von Ruedi Häusermann am 8. und 9. März (ebenfalls Thik-Theater). Neben drei Tanzstücken im November, Dezember und April gibt es ganz neu Literaturevents in der Villa Langmatt, dem Impressionistenmuseum der Familie Brown: Die berühmte Schauspielerin Corinna Harfouch liest unter anderem dort mit dem Musiker Hannes Gwisdek aus dem Werk von Annette von Droste-Hülshoff (März 2019, das genaue Datum wird noch bekannt gegeben).

Vielseitiges Programm

Michael Köhlmeier liest Geschichten aus der Bibel (6. Juni) und am 30. Oktober werden dort die Brautbriefe von Sigmund Freud und Martha Bernays vorgetragen. Last but not least gibt es auch für Kinder und Jugendliche wieder etwas. Nicht alles kann hier vorgestellt werden. Deswegen lohnt sich ein Blick ins Internet. Frei nach der tapferen Devise der Theaterleitung: „The show must go on.“

Das gesamte Programm und auch Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Spielstätten finden sich im Internet (www.kurtheater.ch). Der Vorverkauf läuft unter Telefon 004156/200 84 84.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein