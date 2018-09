von Anja Zingg

"Eine stille Oase in Mitten unserer gewohnten Betriebsamkeit, ein natürlicher Tierpark: Wenn es den Tierpark Bad Zurzach nicht gäbe, man müsste ihn neu erschaffen." Mit diesen Worten eröffnete der ehemalige Gemeindeammann von Bad Zurzach, Franz Nebel, seine Laudatio. Zum 16. Mal wurde der Krug von Bad Zurzach vergeben. Entgegennehmen durfte den Preis Pius Müller. Er ist seit acht Jahren Präsident des Vereins Tierpark Bad Zurzach.

Anerkennung für besondere Verdienste

Die Auszeichnung der Krug von Bad Zurzach erhalten Personen oder Gruppen, die sich in besonderer Form für den Kurort Bad Zurzach oder Baden oder die Region verdient gemacht haben. Der Preis wird von der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach und Baden als Anerkennung für besondere Verdienste vergeben. Die Veranstaltung fand in der oberen Kirche in Bad Zurzach statt, rund 80 Personen waren anwesend.

Freude über Auszeichnung erst am nächsten Tag

Im ersten Moment konnte sich Pius Müller nicht über die Auszeichnung freuen, andere Sorgen plagten ihn: "Im März hatten wir eine Sitzung, das Thema war wieder einmal, wie wir das nötige Geld auftreiben können, um einen Tierpfleger einzustellen. Da erhielt ich die Nachricht, dass ich den Krug erhalte. Im ersten Moment realisierte ich gar nicht, was diese Auszeichnung bedeutet. Ich ging nach Hause und zerbrach mir den Kopf über die Sache mit dem Tierpfleger. Erst am nächsten Tag konnte ich mich über den Krug freuen."

"Eigentlich mache ich ja nur meinen Job"

Der Preis bedeute ihm sehr viel. "Ich mache eigentlich nur meinen Job. Wir sind verantwortlich für das Wohl der Tiere im Tierpark. Umso mehr freut es mich, dass unsere Arbeit so sehr geschätzt wird, dass wir diese Auszeichnung erhalten." Mit "wir" meint Müller den ganzen Verein. "Es ist keine Auszeichnung nur für mich, sondern für alle. Jedes Mitglied hilft mit, dass der Tierpark weiter bestehen kann."

Der Tierpark Der Tierpark Bad Zurzach, der dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, wird von einem Verein geführt. Der Eintritt in den Park ist kostenlos. Das Gehege am Berg oberhalb der Stadt Bad Zurzach ist ganzjährig geöffnet. Besucher treffen auf 40 verschiedene Tierarten mit rund 170 Tieren. Der Verein im Internet (www.tierpark-badzurzach.ch).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein