von rosemarie tillessen

Was ist da wirklich geschehen? Hatte der Krimiautor Simon Gerber wirklich einen Unfall? Hat er dabei wirklich sein Gedächtnis verloren? Was weiß seine Ehefrau Lisa? Was verschweigt sie? Und was verschweigt er? Im Kellertheater „Kaiserbühne“ in Kaiserstuhl/ Schweiz (früher bekannt als Laxdal-Theater) hatte jetzt der spannende Psychothriller „Kleine Eheverbrechen“ des Erfolgautors Eric-Emanuel Schmitt Premiere. Regie dieses eindringlichen Kammerspiels führt Hausherr Peter Niklaus Steiner. Das Stück zeigt ein raffiniertes Spiel mit der Wahrheit.

Das Ehepaar Simon und Lisa ist seit 15 Jahren verheiratet und wird von Franca Basoli und René Schnoz (erstmalig im Ensemble) überzeugend gespielt. Sie hat ihn gerade nach seinem Unfall aus dem Krankenhaus geholt und betreut ihn liebevoll fürsorglich. Und er möchte mehr erfahren – über sich und seine Ehe: „Ich fühle mich wie ein erwachsenes Neugeborenes. Erzähl mir von mir. Hilf mir, zu mir zurückzufinden. Was ist bei meinem Unfall geschehen?“ Und er leidet: „Was stimmt nicht zwischen uns?“ Denn auch das ist in dem gemeinsamen Zuhause schnell spürbar: Sie weiß mehr, beide haben ein Geheimnis.

Und jeder hat seine eigene Wahrheit. Es wird der Abend der beiden Schauspieler: Sie mit ausdrucksvollem, sehr verletzlichem Gesicht, liebevoll und doch befangen und plötzlich wie blockiert, wenn er sich ihr nähert. „Ein Kuss, das wäre zu einfach,“ sagt sie einmal. Und er bleibt zurückhaltend, aufmerksam und doppelgründig. Da gibt es ihre Temperamentsausbrüche, ihre Eifersucht und ihre Verzweiflung hinter der scheinbaren Gelassenheit, mit der sie ihre Ehe schönredet: „Wir hatten keine Probleme. Einfach die üblichen Abnutzungserscheinungen!“

Das Premierenpublikum im restlos ausverkauften Theater folgt gespannt diesen überraschenden „Szenen einer Ehe“ in immer neuen Variationen. Denn er hat ein deprimierendes Buch über „Kleine Eheverbrechen“ geschrieben, das sie hasst, weil darin so entmutigende Sätze stehen wie „Das Schicksal jeder Ehe ist der Zerfall.“ Reicht das für eine Trennung? Oder gar für einen Mord? Oder reicht sein versöhnlicher Satz: „Ich liebe dich, habe nur vergessen es dir zu sagen!“? Stürmischer Beifall für diesen intensiven Abend mit großer schauspielerischer Leistung!

Weitere fünf Vorstellungen des Psychothrillers „Kleine Eheverbrechen“ Kellertheater „Kaiserbühne“ in Kaiserstuhl am 3., 5. (17 Uhr), 10., 11. und 12. (19 Uhr) Mai, jeweils 20 Uhr außer an den Sonntagen. Vorverkauf info@kaiserbuehne.ch oder Telefon 0041/448 58 28 63 (zeitweise mit Anrufbeantworter).