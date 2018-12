Kurzzeitiger Ausnahmezustand herrschte am Donnerstagmorgen am Bahnhof von Frick: Im Zuge der Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Strassburg kam es in der Gemeinde unweit von Bad Säckingen zu einem Anti-Terror-Einsatz der Kantonspolizei Aargau, wie deren Pressesprecher Roland Pfister auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.

Zeugin meldet Sichtung des gesuchten Terrorverdächtigen

Hintergrund sei die Anzeige einer Frau gegen 6.30 Uhr gewesen, die den gesuchten Terrorverdächtigen Chérif C. in einem Zug gesehen haben wollte, der im Schweizer Rheinfelden abfuhr.

Der Zug wurde in Frick gestoppt, so Pfister. Der Mann wurde aus dem Zug geholt und kontrolliert. "Das Ganze hat sich zum Glück als Irrtum erwiesen", so Roland Pfister. Bei dem Mann habe es sich um einen Nordafrikaner gehandelt: "Er konnte sich korrekt ausweisen. Eine Übereinstimmung mit dem mit dem gesuchten mutmaßlichen Attentäter gab es nicht", so Pfister.

Der Bahnhof in Frick: Hier wurde ein Zug gestoppt, nachdem eine Frau den gesuchten Terrorverdächtigen von Straßburg gesehen haben wollte. Bild: Yvonne Zollinger | Bild: Yvonne Zollinger

Entwarnung nach Kontrolle

Im Einsatz waren laut Pfister mehrere Polizei-Patrouillen. Zur genauen Anzahl der Einsatzkräfte macht die Kantonspolizei keine Angaben. Aktuell gebe es keinerlei Hinweise, dass sich der Gesuchte im Zuständigkeitsbereich der Kantonspolizei Aargau aufhalte, so Pfister.

Auch könne er keine Hinweise darauf finden, dass die Bevölkerung nach den Ereignissen in Straßburg mit inzwischen drei Todesopfern verängstigt oder ängstlich reagierten.

Keine Hinweise auf Aufenthalt des Verdächtigen im Aargau

Dass im Zuge von Fahndungen immer wieder Hinweise bei der Polizei eingingen, die sich immer wieder auch als falsch erwiesen, sei normal: "Trotzdem nehmen wir jeden Hinweis ernst und reagieren entsprechend", betont Pfister.

Das heißt: Es werden gezielte Kontrollen vorgenommen, wenn ein Verdachtsfall gemeldet wird. Zugleich stehen die Polizeikorps in der Schweiz in Kontakt mit anderen Behörden der Schweizer Eidgenossenschaft. Das Schweizer Bundesamt für Polizei stehe außerdem in engem Kontakt mit Stellen in anderen Ländern.