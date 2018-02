Kanton Aargau Startschuss für den Umbau des Kurtheaters Baden

In diesem Frühjahr wird das renommierte Badener Theater umgebaut. Baubeginn soll Anfang April sein.

Die Stadt Baden hat eine nahezu 450 Jahre alte Theatertradition, nicht ganz solange dauerte die Projektierung des Umbaus des Kurtheaters, nämlich 15 Jahre. In diesem Frühjahr wird das renommierte Badener Theater endlich umgebaut, ab Anfang April, so schreibt die Aargauer Zeitung, soll der Startschuss dazu fallen. Gleichzeitig werden archäologische Grabungen durchgeführt, da das Theater auf römischen Siedlungsgebiet steht. Derweil zieht das Theater in die Stadt, sucht aber noch Räumlichkeiten. Im April 2020 soll die Wiedereröffnung sein.