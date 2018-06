von Peter Schütz

Der Flugplatz im schweizerischen Schupfart, 15 Fahrminuten von Bad Säckingen entfernt, feiert mit einem zweitägigen Großanlass dieses Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Geboten wird sowohl in der Luft als auch auf dem Boden ein attraktives Programm, welches von den Jets der Patrouille Suisse bis zu den "fliegenden Kisten" aus den Anfängen der Aviatik reicht. Der Aero Club Fricktal richtet die Jubiläumsflugtage aus. "Mit den Flugtagen wollen wir uns bei unseren Vereins-Vorvätern für ihren großen Einsatz und ihre Weitsicht bedanken", berichtet Markus Metzger vom Organisationskomitee. In den vergangenen zwei Jahren hat das aus 20 Personen bestehende OK diesen Anlass in unzähligen Arbeitsstunden geplant. Seit Anfang dieser Woche setzen nun rund 250 Helferinnen und Helfer aus den beiden platzansässigen Vereinen, der "Motorfluggruppe Fricktal" und der "Segelfluggruppe Basel-Fricktal", diese Pläne um und bereiten den Flugplatz auf den grossen Event am Wochenende vor.

Attraktives Programm an zwei Tagen

Es werden rund 3000 Parkplätze ausgewiesen, kilometerlange Zäune und Abgrenzungen müssen aus Sicherheitsgründen aufgestellt werden. Außerdem erhält Schupfart für das Wochenende einen "Tower", damit Fluglotsen über Funk den Ablauf in der Luft koordinieren können. Hinzu kommen diverse Verpflegungsstände, Marktstände und Infostände von Flugschulen. An den beiden Tagen erwartet die Zuschauer ein attraktives Programm. In der Luft werden neben der Patrouille Suisse, die nur am Samstagnachmittag fliegt, weitere interessante ehemalige Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe wie etwa ein Hawker Hunter MK 68 oder eine Vampire DH-115 mit ihrem typischen Doppel-Leitwerk zu sehen sein.

Ältere Maschinen sind ausgestellt

Aber auch ältere Maschinen wie die Morane oder Dewoitine sind zu bestaunen. Kunstflug wird gleich von mehreren Staffeln und Einzel-Maschinen geboten: neben der Patrouille Reva mit drei AcroEZ-Flugzeugen oder den P3-Flyers mit ehemaligen Pilatus-Schulflugzeugen werden auch Hochleistungs-Kunstflugmaschinen vorgeflogen. Am Boden sind in einer Ausstellung mehrere interessante Maschinen zu sehen. Ausserdem zeigen die Veranstalter erstmalig die Ausstellung "Pioniere erzählen". Gratis Shuttlebusse verkehren zwischen dem Bahnhof Frick, dem Flugplatz Schupfart und Wegenstetten (nähe Postautohaltestelle).

Mehr Infos im Internet:

www.flugtage.net

Programm Beginn der zweitägigen Jubiläumsflugtage mit Flugvorführungen am Samstag ab 9 Uhr, Dauer bis 18 Uhr. Highlights: Patrouille Suisse (nur am Samstag), übrige Jets (Hunter, Vampire) überfliegen den Platz auch am Sonntag. Außerdem Segelkunstflug, Elektroflug, Modellflug. Tickets kosten pro Tag 20 Franken für Erwachsene, für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahre 5 Franken. Kinder bis 6 haben freien Eintritt.





